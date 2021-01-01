بخطوات مختلفة.. طريقة تحضير الباذنجان المخلل



الباذنجان المخلل الباذنجان المخلل

الباذنجان المخلل من الوصفات المميزة على السفرة، ويمكن تقديم الباذنجان المخلل بالكثير من الوصفات المختلفة، فبعض الأشخاص يفضلون الباذنجان المخلل المسلوق، والبعض الأخر يفضل الباذنجان المقلي مع اضافة التتبيلة الشهية.



مكونات الباذنجان المخلل:





3-5 باذنجان / باذنجان طويل ورقيق ولامع

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الملح حسب الرغبة2/3 كوب من الخل بالإضافة إلى 1/3 كوب ماء3 أو 4 فصوص من الثوم1/2 ملعقة صغيرة اوريجانو مجففزيت زيتون بكر ممتاز عالي الجودةطريقة تحضير الباذنجان المخلل:1- قطّع الباذنجان إلى شرائح رفيعة بمقدار 1/4 أو جوليان إذا كنت تفضل ذلك، ضعيه في مصفاة ورشي القليل من الملح، استمر في وضع الشرائح في طبقات والملح حتى الانتهاء.2- ضع طبقًا صغيرًا ووزنًا فوق الطبق، تأكد من وضع المصفاة في الحوض أو وعاء صغير تحتها لالتقاط السائل.3- بعد بضع ساعات ، اعصر كل السوائل الزائدة من الباذنجان واتركها جانبًا.تحضير سائل التخليل1- نضع الخل والماء في قدر صغير ونغلي ثم نضيف الباذنجان، اطهيه لمدة دقيقتين تقريبًا ، ثم صفيه. مرة أخرى ، اعصر الخل الزائد من الباذنجان بعد تركه ليبرد.2- ضعي الباذنجان المخلل في وعاء وأضيفي إليه بعض زيت الزيتون والثوم والأوريغانو، اخلط جيدا.3- بعد ذلك، املأ البرطمان بزيت الزيتون، قم بالوصول إلى البرطمان الموجود على الجانبين بشوكة أو عود أسنان طويل للتخلص من فجوات الهواء، ضع الغطاء بإحكام ثم ضعه في الثلاجة لمدة 3 أو 4 أيام قبل الأكل، يحفظ مبرداً بعد الفتح.