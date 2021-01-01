نظام غذائي للعريس قبل الزواج.. أطعمة ومشروبات لا تتجاهلها



نظام غذائي للعريس قبل الزواج نظام غذائي للعريس قبل الزواج



مع اقتراب يوم الزفاف، من المرجح أن تتعرف علي نصائح لنظام غذائى للعريس قبل الزواج بشهر.



فيمكنك تنفيذ خطة النظام الغذائي لحفلات الزفاف مع تغييرات في نمط الحياة تدعم فقدان الوزن الصحي وتقوية العضلات والحفاظ على كتلة العضلات.



فهل تبحث عن خطة إنقاص وزن مستدامة وصحية، أعثر على أفضل نصائح النظام الغذائي للزفاف التي يمكن للعروس والعريس تنفيذها بغض النظر عن طول الوقت قبل تبادل الوعود.

قد يعجبك أيضا...

أهم النصائح لخطة النظام الغذائي لحفل الزفاف.إن "أفضل" نظام غذائي للزفاف هو النظام الذي يناسب احتياجاتك الفردية بشكل أفضل بغض النظر عن نهج خطة النظام الغذائي المخصص لحفل الزفاف، فيمكن لنصائح حمية الزفاف التالية تسريع اتباع نهج صحي أثناء التخطيط لحفل الزفاف.نظام غذائي للعريس بالمقويات قبل الزفاف - مجلة هينظام غذائي للعريسنصائح نظام غذائى للعريس قبل الزواج بشهر:• إنشاء أهداف ذكية• تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع• تجنب الأنظمة الغذائية القاسية• الحفاظ على رطوبة الجسم• الحصول على قسط كافٍ من النوم• الحفاظ على النشاط• تذكر سبب التغييرات والاستمتاع بهذه العمليةالسبانختناول السبانخ فهي غنية بالمغنيسيوم وهو معدن يقلل الالتهاب في الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، وعندما يتعلق الأمر بالرجل فإن تدفق الدم هو كل شيء.فزيادة تدفق الدم تدفع الدم إلى الأطراف والتي مثل الفياجرا ، يمكن أن تزيد من الإثارة.فأن السبانخ غنية أيضًا بحمض الفوليك، مما يزيد من تدفق الدم إلى المناطق السفلية مما يساعد على حماية الرجل من المشكلات الجنسية المرتبطة بالعمر.خمسة أطعمة يجب تجنبها لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وفقدان دهون البطنالسلمون والتونةليس سراً أن أسماك المياه الباردة الزيتية مثل السلمون البري والسردين والتونة تفيض بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ولكن إليك شيئًا قد لا تعرفه: المغذيات لا تفيد قلبك فحسب بل ترفع أيضًا مستويات الدوبامين في الدماغ."سيجعلك الدوبامين تشعر بمزيد من الاسترخاء والتواصل مع شريكك".اللب الأبيضاللب الابيض للرجالتعتبر بذور اليقطين أو اللب الابيض من أفضل المصادر الغذائية للزنك والمغنيسيوم والمعادن الأساسية التي تبين أنها تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون عامل النمو خاصة عند الجمع بينهما.في الواقع، أظهر لاعبو كرة القدم في الجامعات الذين تناولوا مكملات الزنك والمغنيسيوم الليلية زيادة بنسبة 30 في المائة في مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة بنسبة 13 إلى 16 في المائة في قوة الساق، وفقًا لتجربة واحدة استمرت ثمانية أسابيع.وتعد البذور أيضًا مصدرًا غنيًا للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي يُظهر أنها تعزز البروستاجلاندين وهي مواد تشبه الهرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في الرغبة الجنسية.العسلالعسل الذي ثبت أنه يساعد على التحمل الرياضي ويقي من الاكتئاب، لذلك سيكون أكثر رياضية وأقل حزنًا.العسل له تأثير أقل دراماتيكية على مستويات السكر في الدم من السكر العادي، لذلك لن يرسل جسده إلى وضع تخزين الدهون كما تفعل الأشياء البيضاء.البروكليالبروكلي لزيادة هرمون الذكورةمع تقدم الرجال في العمر، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لديهم تدريجيًا، بينما تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون.ويمكن أن تساعد المركبات المضادة للسرطان التي تسمى إندولات في تحقيق التوازن. فالخضراوات الصليبية مثل البروكلي غنية بالإندول مما يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون عن طريق تكسير نظام الإستروجين الزائد وطرده ، مما يثبط إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية.ومع تقدم الرجال في العمر ترتفع مستويات هرمون الاستروجين لديهم تدريجيًا بينما تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون.أكلات ممنوعة قبل الزواجهناك أكلات ممنوعة قبل الزواج، فإذا كنت تريد زواجًا سعيدًا احتفظ بهذه الأطعمة خارج الثلاجة.العرق سوسيعطي جذر عرق السوس نكهته المميزة ويمكن أن يثبط إنتاج هرمون التستوستيرون، ففي إحدى الدراسات تم إعطاء سبعة ذكور أصحاء 7 جرامات من عرق السوس كل يوم عبر أقراص حلوى متوفرة تجارياً (تحتوي على 0.5 جرام من حمض الجلسرهيزيك).وبعد أربعة أيام من الدراسة انخفض إجمالي مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 35 في المائة. وتأكد من معرفتك بهذه الأطعمة الـ 27 التي تعبث بدافعك الجنسي أثناء تفكيرك في الأمرعرق سوساللحوم غير الطازجةاللحوم ذات الجودة المنخفضة تؤدي في حد ذاتها إلى انخفاض الدافع الجنسي، لأن معظم اللحوم الباردة والنقانق والهامبرجر تحتوي على هرمونات ومواد حافظة ومضادات حيوية يمكن أن تسبب اختلالًا هرمونيًا في جسمك.فاختر قطعًا أصغر حجمًا وغير معالجة مثل الدجاج أو الديك الرومي للحفاظ على تسريع الدافع الجنسي. وقم بشراء اللحم من الجزار مباشرة ولفه بورق بنيمشروبات قبل الزواجهناك مشروبات قبل الزواج يجب ألا تتجاهلها، فهي من أهم الاشياء التي يجب ان يعتمد عليها.النعناعلكن الدراسات تظهر أنه يمكن أن يثبط رغبتك وطاقتك من أجل قضاء وقت سريع. ويقول الدكتور كوميناريك إن مضغ علكة النعناع هو قاتل إضافي لأنك تميل إلى ابتلاع الهواء مما يؤدي إلى المزيد من الغازات.شرب عصير الطماطماثبتت الدراسات أن الرجال الذين يتناولون أكثر من 10 حصص من الطماطم كل أسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 18 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا نتيجة اللايكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب السموم التي يمكن أن تسبب تلف الحمض النووي والخلايا - وفقًا لدراسة في مجلة Cancer Epidemiology ، المؤشرات الحيوية والوقاية.ووجدت دراسة سابقة أن نباتات الحديقة يمكن أن تحسن أيضًا شكل الحيوانات المنوية ؛ وساهم الرجال الذين تناولوا الطماطم بأعلى نسبة من 8 إلى 10 بالمائة من الحيوانات المنوية "الطبيعية".تناول الشاي الأخضرهذا الشراب غني بمركبات تسمى بمضادات الاكسدة، والتي ثبت أنها تزيل دهون البطن وتسرع من قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة.ويزيد أيضًا الرغبة من خلال تعزيز تدفق الدم إلى المنطقة السفلية ويفصل الشاي الأخضر بين المواد التي تضر بالأوعية الدموية وتؤدي إلى التهابها ، مما يزيد من قدرتها على نقل الدم"."يتسبب الكاتيكين مركب الشاي الاخضر في إفراز خلايا الأوعية الدموية لأكسيد النيتريك ، مما يزيد من حجم الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم".فأن شرب أربعة أكواب في اليوم للشعور بالتأثيرات الكاملة.القهوةتشير النتائج الحديثة لجامعة تكساس إلى أن الرجال الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من الجافا يوميًا - أو 85 إلى 170 ملليجرام من الكافيين من مشروبات أخرى - أقل عرضة بنسبة 42 في المائة لضعف الانتصاب من أولئك الذين يستهلكون كميات أقل من المنشطات.العناية بالرجل قبل الزواجليست العروس هي الوحيدة التي تحظى باهتمام الضيوف في حفل الزفاف يقول أحد الخبراء إن العريس أيضًا يجب أن يتعرف علي العناية بالرجل قبل الزواج وسيساعد ذلك على اتباع روتين العناية بالبشرة المناسب.* لا تستخدمي الصابون على وجهك: لا يدرك الكثير من الرجال هذه الحقيقة أن استخدام الصابون على الوجه يمكن أن يترك بشرتك جافة بالفعل ويسبب الإكزيما ، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة.من المهم معرفة نوع بشرتك وبالتالي استخدام غسول الوجه أو المستحضرات التي تناسب بشرتك جيدًا.* احترس من الشمس: استخدام واقي الشمس ليس شيئًا بناتيًا. يجب على الرجال أن يجعلوا من وضع الكريم الواقي من الشمس روتينًا لحماية بشرتهم من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.يجب أن يبدأ العرسان في استخدام كريم عامل الحماية من الشمس (SPF) قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم زفافهم. يقلل الاستخدام المنتظم للواقي من الشمس من البقع وتفاوت لون البشرة وعلامات الشيخوخة.* إدارة نظامك الغذائي: انتبه لنظامك الغذائي وتجنب الوجبات السريعة للتخلص من أرطال الوزن الزائدة. اتبع نظام التمرين لتبدو بمظهر جيد وتشعر بالصحة. الجسم السليم لديه بشرة صحية ومتوهجة ابدئي في مراقبة نظامك الغذائي قبل شهر من حفل الزفاف ولاحظي تأثيره على بشرتك.* النوم بعيدًا عن همومك: يميل معظم العرسان إلى تجاهل ثماني ساعات من النوم وسط الاستعدادات المزدحمة لحفل الزفاف. هذا لا يجعلك تبدو مرهقًا فحسب ، بل يسرق دائمًا التوهج من وجهك.* دلل نفسك: لا ضرر في التباهي بعلاجات المنتجع الصحي لتخفيف القلق والتوتر المرتبط بالزفاف. تخلص من السموم من جسمك بعلاجات مختلفة وانغمس في تدليك الجسم ، والمانيكير ، والباديكير ، العناية بنفسك لتبدو مميزة في يومك الكبير.