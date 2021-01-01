فوائد بالجملة.. تناول الأفوكادو يحميك من مرض خطير

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الأفوكادو



يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، كما يحتاج جسمك إلى البوتاسيوم ليعمل بشكل طبيعي، على سبيل المثال ، يساعد المعدن في الحفاظ على ثبات ضربات قلبك.

فوائد الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على لوتين وزياكسانثين ، اللذين يمتصان موجات الضوء التي يمكن أن تضر بصرك، الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هم أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن، توجد معظم مضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو في اللب الأخضر الداكن الأقرب إلى القشرة.

يحتوي نصف كوب من الجواكامولي على حوالي 6 جرامات ، أي 1/4 تقريبًا من احتياجاتك اليومية من الألياف، تساعدك الألياف على الشعور بالشبع ، وعلى الرغم من أن الأفوكادو غني بالدهون ، إلا أنه يعتبر دهونًا أحادية غير مشبعة صحية، وجدت الأبحاث أن هذا النوع من الدهون في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل محيط الخصر لديك.

كما توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تكون غالبية الدهون التي تتناولها غير مشبعة ، كما هو الحال في الأفوكادو ، بدلاً من الدهون المشبعة في الأطعمة مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الحليب، تظهر الأبحاث المبكرة الآن أن الأفوكادو على وجه الخصوص يمكن أن يساعد أيضًا في خفض الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وضغط الدم.

المصدر: webmd

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