فوائد بالجملة.. تناول الأفوكادو يحميك من مرض خطير

يعد الأفوكادو من الفواكه الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، كما يحتاج جسمك إلى البوتاسيوم ليعمل بشكل طبيعي، على سبيل المثال ، يساعد المعدن في الحفاظ على ثبات ضربات قلبك.
فوائد الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على لوتين وزياكسانثين ، اللذين يمتصان موجات الضوء التي يمكن أن تضر بصرك، الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة هم أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر ، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن، توجد معظم مضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو في اللب الأخضر الداكن الأقرب إلى القشرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!