مخاطر غير متوقعة لنقص فيتامين b12.. أعرفها



فيتامين b12 فيتامين b12



تعتمد خلايا الدم الحمراء والأعصاب والدماغ على فيتامين ب 12، لكن بعض الناس لا يحصلون على ما يكفي من هذه المغذيات عندما تُترك دون علاج، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من المشكلات الصحية بعضها خفيف والبعض الآخر أكثر خطورة.







وهناك مجموعات معينة أكثر عرضة من غيرها لأن يكون لديها مستويات منخفضة، في بعض الأحيان قد يكون لديك نقص ولا تعرف ذلك.

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txt6 علامات تنذرك بنقص فيتامين د في الجسمtxtما أعراض نقص فيتامين سي في الجسم وكيفية علاجه وتشخيصه؟نباتيلديك مرض التهاب الأمعاء ، مثل التهاب القولون التقرحي أو كرون.لديك مرض الاضطرابات الهضمية.كان عمرك أكبر من 50 عامًا.لقد خضعت لعملية جراحية في معدتك.لديك تاريخ عائلي من فقر الدم الخبيث.ويمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط ما إذا كانت مستويات فيتامين ب 12 لديك ليست في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه، ويمكن أن يساعدك العلاج بما في ذلك الحقن أو المكملات في التمتع بصحة جيدة. ولكن إذا تجاهلت نقصك فإليك بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث.فقر دميحدث هذا عندما لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، ويمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 فقر الدم الضخم الأرومات الضخمة وهي خلايا دم حمراء غير ناضجة أكبر من الطبيعي، عادة ما يكون لها شكل غريب أيضًا.وعندما تكون مصابًا بفقر الدم، فإن خلايا الدم الحمراء لديك تواجه مشكلة في توصيل الأكسجين إلى أنسجتك وأعضائك، وقد يستغرق الأمر بضع سنوات لملاحظة أي مشاكل، لكن بمرور الوقت ، قد تظهر عليك أعراض مثل:التعب الذي يأتي بسهولةضعفجلد شاحبوجعضربات قلب سريعة أو غير منتظمةدوخةالتهاب اللسان أو احمرارهتضخم الكبدالجلد الأصفرمشاكل الأعصابيمكن أن يتسبب فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 أيضًا، في حدوث مشكلات في أعصابك، ويمكن أن يحدث هذا مع أو بدون فقر الدم.ليس لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 ، مما يؤدي إلى تلف ألياف الأعصاب.في البداية ، قد تبدأ في الشعور "بوخز وإبر" في يديك وقدميك، وقد تكون عضلاتك ضعيفة بمرور الوقت وقد تشعر بالخدر حيث يميل فقدان الإحساس هذا إلى التأثير على ساقيك أولاً.تشمل الأعراض الأخرى:فقدان التوازنردود الفعل البطيئةصعوبة في المشيمشاكل الأمعاء أو المثانةمشكلة في حاسة الشم لديكفقدان البصر الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت