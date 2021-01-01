

مشروب الشمر مشروب الشمر



يُعد مشروب الشمر للتخلص من الإمساك من أفضل المشروبات حيث إنها تعطي طعما ورائحة حلوة تشبه عرق السوس ويمكن ان يوضع الشمر علي الخبز والحلويات والمشروبات المختلفة.



في بعض أنحاء العالم ، يمضغ الناس بذور الشمر السادة أو المغطاة بالسكر بعد الوجبة مضغ بذور الشمر ويعتقد أن مساعدة الهضم ومنع الغاز .



قد تساعد بذور الشمر في منع الغازات أو تقليلها بعدة طرق ونقدم لكي طريقة عمل ‎مشروب الشمر للتخلص من الإمساك..

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يحتوي بذور الشمر على تركيزات زيوت أعلى من نبات الشمر لهذا السبب ، ما عليك سوى استخدام ملعقة صغيرة إلى 1 ملعقة كبيرة (حوالي 2 إلى 6 جرامات) من بذور الشمر الكاملة المجففة في معظم الوصفات.إذا كنت تصنع الشاي ببذور الشمر ، فستحتاج فقط حوالي 1 ملعقة صغيرة.سحق أو اطحن بذور الشمر الكاملة قبل إضافتها إلى الطبخ أو الشاي هذا يساعد على إطلاق المزيد من الزيت والنكهة.أضف بذور الشمر المحمصة إلى الأطباق لمنحها نكهة عرق السوس الحلوة.اصنع شايًا بسيطًا عن طريق سحق ملعقة من بذور الشمر وسكب الماء الساخن عليها.أضف ملعقة كبيرة من البذور إلى الخليط للمخبوزات.يمكنك أيضًا تجربة المكمل من بذور الشمر متوفرة في شكل كبسولات وفقًا لإحدى الشركات المصنعة ، فإن الجرعة الموصى بها هي 3 كبسولات (480 ملليغرام) يوميًا.يستخدم بعض الناس بذور الشمر لصنع ماء طبيعي للرضع الأكبر سنًا وقد يساعد هذا الماء في تخفيف أعراض الغازات أو المغص عند الرضع.