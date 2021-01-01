أمراض القلب.. 5 مخاطر لكثرة تناول السكر

آخر الأخبارالصحة والجمال › أمراض القلب.. 5 مخاطر لكثرة تناول السكر

صورة الخبر: تناول السكر
تناول السكر



يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة السريعة والمعالجة في الوجبات والوجبات الخفيفة، نظرًا لأن هذه المنتجات غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف، فإنها تشكل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية اليومية.

يزيد استهلاك الكثير من السكر المضاف، وخاصة المشروبات السكرية، من خطر زيادة الوزن ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية.

يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى زيادة عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والالتهابات، تم ربط الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.

يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أن تزيد من إفراز الأندروجين وإنتاج الزيت والالتهابات، وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

يؤدي اتباع نظام غذائي عالي السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين، وكلاهما من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى السمنة ومقاومة الأنسولين والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بالسرطان.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أمراض القلب.. 5 مخاطر لكثرة تناول السكر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44209

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager