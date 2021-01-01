رمضان عبد المعز: على المسلم إذا شاهد معصية دفنها ولو رأى حسنة أذاعها.. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › رمضان عبد المعز: على المسلم إذا شاهد معصية دفنها ولو رأى حسنة أذاعها.. فيديو

صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الستر من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، موضحاً أن المسلم يعلم فضيلة الستر، وعليه إذا شاهد معصية دفنها وإذا شاهد حسنة أذاعها.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر قناة "دي إم سي": "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.. والله يزيل ستره عمن يفضحون الناس.. الإيمان لا يتحقق إلا بالستر".

وأوضح رمضان عبد المعز، أن الله عز وجل يحب الحياء والستر لعباده ويعفو عن الخطأ، موضحاً أن ستر الله تعالى في الدنيا والآخرة.

ونصح الجميع بألا يتحدثوا عن معاصيهم لأحد من البشر مطلقاً، ويجعلونها بينهم وبين الله عز وجل ويطلبون العفو والمغفرة منه.


واختتم : البشر كلهم عيوب، ولذلك المؤمن هو الذى يستر على الناس.. النبى صلى الله عليه وسلم قال إن كل أمتى معافى إلا المجاهرين الذين يتحدثون عن معاصيهم بين الناس".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رمضان عبد المعز: على المسلم إذا شاهد معصية دفنها ولو رأى حسنة أذاعها.. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60615

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager