رمضان عبد المعز: على المسلم إذا شاهد معصية دفنها ولو رأى حسنة أذاعها.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الستر من القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، موضحاً أن المسلم يعلم فضيلة الستر، وعليه إذا شاهد معصية دفنها وإذا شاهد حسنة أذاعها.
وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون عبر قناة "دي إم سي": "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.. والله يزيل ستره عمن يفضحون الناس.. الإيمان لا يتحقق إلا بالستر".
وأوضح رمضان عبد المعز، أن الله عز وجل يحب الحياء والستر لعباده ويعفو عن الخطأ، موضحاً أن ستر الله تعالى في الدنيا والآخرة.
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