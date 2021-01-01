"السياحة والآثار": انطلاق رحلات العمرة بداية من شهر رجب

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انطلاق رحلات العمرة بداية من شهر رجب

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجرى الحالى.

كما تم خلال الاجتماع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية لعودة المعتمرين سالمين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.

المصدر: youm7

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