حارس ساحل العاج يحاول منع الكرة من الخروج لركنية لينتهي بها المطاف بشباكه

حرم حارس ساحل العاج منتخب بلاده من التأهل المبكر إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ارتكابه خطأ فادحا في الثواني الأخيرة من المواجهة أمام سيراليون ضمن المجموعة الخامسة.
وفي الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، عندما كان منتخب ساحل العاج متقدما 2-1 وهي النتيجة التي تضمن له تحقيق فوزه الثاني تواليا والصعود المبكر إلى ثمن النهائي، ارتكب حارسه خطأ قاتلا عندما قرر الاحتفاظ بالكرة داخل الملعب خوفا من إعطاء المنافس ركلة ركنية ممكن أن تسبب خطورة.
وبعد أن أمسك الحارس الكرة، سقط أرضا بطريقة غريبة، وأفلتت على إثرها من يديه ليستفيد من الهدية منتخب سيراليون ويسجل هدف التعادل 2-2.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!