المديريات تعلن مواصفات امتحان العربى لاختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى



امتحان العربى لاختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان العربى لاختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى

أعلنت بعض المديريات التعليمية المواصفات الفنية لامتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لامتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحة أن إجمالي عدد الأسئلة بالامتحان 35 سؤالا لكل صف دراسى، بواقع 50 درجة يتضمن الامتحان 5 أسئلة مقالية، منها سؤالين في الأدب وسؤال بلاغة، و2 سؤال تعبير، و30 سؤالا الاختيار من متعدد، على أن يشمل السؤال 4 اختيارات.



وعن توزيع درجات القراءة، أوضحت المديريات أن القطعة العملية 6 أسئلة بـ7 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، أما قطعة الأدب مخصص لها 7 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، وفى النصوص نص نثري 4 أسئلة 5 درجات علي أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، ونص شعرى 4 أسئلة مخصص لها 5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.



وفى الأدب 3 أسئلة ب3 درجات، والسؤال الأول يكون اختيار من متعدد، والسؤال الثاني والثالث مقالي، وفى البلاغة سؤالين مخصص لهما درجتين، السؤال الأول الاختيار من متعدد والسؤال الثاني مقالي، وفى النحو 8 أسئلة مخصص لها 9 درجات، علي أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، والتعبير المقالي ووظيفي ب3 درجات، وابداعي ب9 درجات.

