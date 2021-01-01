تونس تحقق فوزها الأول فى أمم أفريقيا برباعية ضد موريتانيا بصافرة البنا

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تونس تحقق فوزها الأول فى أمم أفريقيا

حقق منتخب تونس فوزه الأول فى كأس أمم أفريقيا الحالية بعد اكتساح موريتانيا برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "ليمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة فى البطولة، والتى قادها الحكم المصرى محمود البنا.

أنهى منتخب تونس الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجل حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة قوية سكنت على يمين حارس موريتانيا، وهو أول أهدافه بقميص نسور قرطاج.

وأضاف وهبى الخزرى نجم سانت إيتيان الفرنسي ثانى أهداف المنتخب التونسي فى الدقيقة الثامنة، ليصبح ثانى هدافى نسور قرطاج تاريخيا برصيد 23 هدفا، متخطيا دو سانتوس برصيد 22 هدفا، وخلف عصام جمعة برصيد 37 هدفا.

وفى الشوط الثانى نجح وهبى الخزرى فى إضافة الهدف الثالث بالدقيقة 64، بعد جملة رائعة، اختتمها الخزرى بتسديدة على يسار حارس موريتانيا.

وأختتم سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك رباعية نسور قرطاج، فى الدقيقة 66، بعد تلقيه تمريرة من وهبى الخزرى أنفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه.

المصدر: youm7

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