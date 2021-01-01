رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار

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صورة الخبر: مصطفى فتحى
مصطفى فتحى

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

وأكد مرتضى منصور، فى فيديو بثه عبر حسابه الرسمى، أن التعاون السعودى عرض فى البداية الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل 250 ألف دولار، إلا أنه تم رفض العرض.

وأضاف رئيس الزمالك، أن رئيس التعاون السعودى قدم عرضاً بتاريخ اليوم 16 يناير، يطلب الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل مليون دولار، وهو ما سيتم الموافقة عليه بناءً على رغبة اللاعب الذى يصر على الاحتراف.

وأوضح مرتضى منصور أن عرض التعاون ينص على سداد المبلغ على دفعتين، إلا أن الزمالك يتمسك بسداد المبلغ على دفعة واحدة، مع ابرام عقد يمنع انتقال اللاعب لأى فريق أخر داخل مصر فى حالة عودته من الاحتراف.

وطالب رئيس الزمالك من أمير مرتضى المشرف على الكرة، بإنه يتم ارسال البطاقة الدولية بمجرد تحويل المبلغ، مع اقامة حفل تكريم للاعب.

المصدر: youm7

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