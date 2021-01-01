رسميا.. الزمالك يوافق على احتراف مصطفى فتحى فى التعاون السعودى بمليون دولار

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموافقة على احتراف مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول لنادى التعاون السعودى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.
وأكد مرتضى منصور، فى فيديو بثه عبر حسابه الرسمى، أن التعاون السعودى عرض فى البداية الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل 250 ألف دولار، إلا أنه تم رفض العرض.
وأضاف رئيس الزمالك، أن رئيس التعاون السعودى قدم عرضاً بتاريخ اليوم 16 يناير، يطلب الحصول على خدمات مصطفى فتحى مقابل مليون دولار، وهو ما سيتم الموافقة عليه بناءً على رغبة اللاعب الذى يصر على الاحتراف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!