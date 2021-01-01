الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية



الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي الكشف عن هوية محتجز الرهائن في كنيس يهودي





كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) عن هوية المسلح الذي احتجز رهائن داخل كنيس يهودي في مدينة كولفيل بولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت.



وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المسلح الذي قُتل في اشتباك مع الشرطة أثناء عملية لتحرير الرهائن هو البريطاني مالك فيصل أكرم.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إنها علمت بوفاة رجل بريطاني في ولاية تكساس الأمريكية وإنها على اتصال بالسلطات هناك.وبحسب "رويترز" صدر البيان ردا على استفسار عن تقرير لشبكة سكاي نيوز، قال إن الشخص الذي احتجز عددا من الرهائن داخل كنيس يهودي في ولاية تكساس الأمريكية كان بريطانيا.وجاء في بيان الخارجية البريطانية: "نحن على علم بوفاة رجل بريطاني في تكساس، ونحن على اتصال بالسلطات المحلية".وذكرت شبكة سكاي نيوز، أن منفذ عملية احتجاز الرهائن الذي قتل لاحقا كان بريطانيا "على حد فهمها"، موضحة أن الرجل كان يتحدث بلكنة بريطانية، وتم توثيق ذلك في بث حي من الكنيس الواقع في مدينة كوليفيل.ووفقا لصحيفة ديلي ميل، أكد الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، مات ديسارنو، أن التحقيقات في القضية مستمرة وأن المكتب يتعاون مع شرطة لندن في هذا الشأن.واحتجز الشخص- الذي أعلنت السلطات الأمريكية أنها حددت هويته ولم يتم الكشف عنها بعد- أمس، 4 رهائن ، في الكنيس، بينهم حاخام، وحرر أحدهم لاحقا، ولقي مصرعه خلال اقتحام المبنى من قبل فريق للقوات الخاصة.وطالب محتجز الرهائن، السلطات الأمريكية، بالإفراج عن العالمة الباكستانية عافية صديقي، التي حكم عليها بالسجن 86 عاما في الولايات المتحدة عام 2010، بتهمة التواطؤ مع تنظيم القاعدة، ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان.