مظاهرات في هولندا بسبب إجراءات كورونا.. فيديو

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مظاهرات في هولندا

تظاهر مئات الأشخاص في هولندا، مساء اليوم الأحد، اعتراضًا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.

ومُنحت السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.

وتنظم مظاهرات دورية في أنحاء البلاد مناهضة لإجراءات كورونا، وانضم للحشود الكبيرة اليوم الأحد مزارعون قادوا جراراتهم إلى العاصمة وصفوها في ميدان المتحف.

وعزف المحتشدون الموسيقى ورددوا هتافات مناهضة للحكومة ثم ساروا في الطرق الرئيسية معطلين حركة المرور.

وفرضت هولندا بعضا من أشد إجراءات الإغلاق في أوروبا لمدة شهر في عطلة بداية العام، وفقا لـ "رويترز".

ووسط المعارضة الشعبية المتنامية للقيود أعلن رئيس الوزراء مارك روته يوم الجمعة إعادة فتح المتاجر وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والصالات الرياضية، ورفع جزئيا الإغلاق على الرغم من وصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.

وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا ذروة جديدة فوق 36 ألف إصابة اليوم الأحد وفقا لبيانات معهد الصحة الهولندي. وسجلت هولندا أكثر من 3.5 مليون إصابة و21 ألف وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

المصدر: رويترز

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