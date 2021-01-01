مظاهرات في هولندا بسبب إجراءات كورونا.. فيديو

تظاهر مئات الأشخاص في هولندا، مساء اليوم الأحد، اعتراضًا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا وحملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة.
ومُنحت السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة وجابت عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات تحمل لافتات ومظلات صفراء اللون.
وتنظم مظاهرات دورية في أنحاء البلاد مناهضة لإجراءات كورونا، وانضم للحشود الكبيرة اليوم الأحد مزارعون قادوا جراراتهم إلى العاصمة وصفوها في ميدان المتحف.
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