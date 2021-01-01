تداول صور غرفة نوم محمد الأمين داخل دار يتيمات بني سويف.. والمتهم يرد "فيديو"



محمد الأمين محمد الأمين

يبدو أن قضية محمد الأمين رجل الأعمال المعروف ستتكشف خباياها بمرور الوقت، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة غرفة نوم رجل الأعمال محمد الأمين المتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات يتيمات داخل دار «الأيدي الأمينة» المملوكة له في بني سويف، بعد أن نشر رامي الجبالي، مؤسس صفحة «أطفال مفقودة» على موقع «فيسبوك»، صورة للغرفة وتساءل هل دي غرفة نوم في دار رعاية فتيات يتيمات؟



قال الجبالي مقدم البلاغ في قضية محمد الأمين واتهامه بهتك عرض فتيات يتيمات: «متخيلين الأوضة دي كان بيحصل فيها إيه؟.. عايزين نعرف رئيس مجلس إدارة يعمل غرفة نوم لنفسه داخل دار رعاية ليه؟ وليه بينام في دار بنات يتيمات أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع؟»، مطالبًا بضرورة محاسبة موظفي وزارة التضامن المسؤول عن مراقبة تلك الجمعية في بني سويف .



بعد انتشار صور غرفة نوم محمد الأمين مازالت جهات التحقيق تواصل الاستماع إلى أقوال ضحايا جدد في قضية اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بهتك عرض والتعدي الجنسي على فتيات قاصرات، وقدمت الأجهزة الأمنية تحريات في الواقعة التي تضمنت اصطحاب المتهم بعض الفتيات إلى فيلا الساحل الشمالي ودخل معهن في علاقات غير شرعية لمدة أسبوع.

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وللمزيد حول صور غرفة نوم محمد الأمين وتطورات قضية محمد الأمين المتهم بهتك عرض فتيات يتيمات في دار أيتام يملكها في بني سويف شاهد الفيديوجراف التالي: