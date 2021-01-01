زوج غادة رجب يكشف كواليس علاجه على يد طبيب الإبراشي..فيديو

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صورة الخبر: طبيب الإبراشي
طبيب الإبراشي

يبدو أن أزمة وفاة وائل الإبراشي مازالت قائمة، إذ نشر الشاعر عبد الله حسن زوج غادة رجب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ما أثير حول الأزمة، بعد ما أثارته زوجته حول الخطأ الطبي الذي تعرض له على يد الطبيب شريف عباس المعالج له.

زوج غادة رجب عبد الله حسن كتب على فيسبوك "شهادة لله وكلمة حق.. الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للمرحوم وائل الإبراشي قام بعلاجي أنا شخصيًا ومراتي وعائلتي بالكامل ده غير الأصدقاء والمعارف اللي وصلتهم بيه وربنا كتب ليهم الشفاء على إيده".

وأضاف زوج غادة رجب "هذا الطبيب المحترم الإنسان الدكتور شريف عباس أول ما نتيجة مسحتي كانت إيجابية جالي في البيت بنفسه وأعطاني الدوا (الأقراص) اللي الناس بتقول عليها مع البروتوكول وأخدتها أنا والحمد لله ربنا كتبلي الشفاء".

وأضاف في معرض دفاعه عن طبيب وائل الإبراشي "لم يتقاض الطبيب جنيها واحدا نظير علاجه لي أو لأي شخص عالجه، ما يحدث مع هذا الطبيب المحترم هي حملة تشهير ممنهجة دون انتظار نتائج التحقيقات في الأمر من قبل نقابة الأطباء أو المحكمة وأنا مستعد للإدلاء بشهادتي دي في الصحافة وفي أي مكان".

وللمزيد حول سبب دفاع زوج غادة رجب عن طبيب وائل الإبراشي الدكتور شريف عباس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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