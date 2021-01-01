حبس متهم جديد في واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بكفر الزيات

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حبس متهم جديد في واقعة بسنت


أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس متهم جديد في واقعة الفتاة "بسنت" ضحية واقعة الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وافادت مصادر نيابية أنه تم تحريز 18 هاتفا محمولا للمتهمين، وإرسالهم للجهات الفنية الخاصة لفحصها واسترجاع ما تم مسحه من فيديوهات وصور بعد مواجهات بين المتهمين وأقوالهم أمام جهات التحقيق خلال فترة تجديد الحبس وارتفاع العدد إلى 18 متهما محبوسين.

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وكانت النيابة قد قررت إخلاء سبيل "م. ع "مدرس الفتاة بسنت، بضمان محل إقامته، وذلك في التحقيقات لعدم وجود أدلة ثبوتية على تنمره، وتأكيد تحريات مباحث كفر الزيات ذلك.

المصدر: elbalad

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