سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل تحصل على أكبر تخفيض منذ إطلاقها

في نهاية شهر أكتوبر العام الماضي، أطلقت شركة آبل الأمريكية عن أحدث سماعات AirPods لها من الجيل الثالث، وهي سماعات AirPods 3 مقابل 179 دولار أمريكي أى ما يعادل 2800 جنيه مصرى .
وبحسب موقع MacRumors فإن سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل قد حصلت على أكبر تخفيض لها منذ إطلاقها في عدد من العروض المحدودة بمناسبة العام الجديد، حيث أصبح سعرها الحالي 139.99 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل 2194 جنيها مصريا.
وتتميز سماعات AirPods 3 بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاستماع الإجمالي مع علبة الشحن.
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