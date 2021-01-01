

سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل تحصل على أكبر تخفيض منذ إطلاقها سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل تحصل على أكبر تخفيض منذ إطلاقها

في نهاية شهر أكتوبر العام الماضي، أطلقت شركة آبل الأمريكية عن أحدث سماعات AirPods لها من الجيل الثالث، وهي سماعات AirPods 3 مقابل 179 دولار أمريكي أى ما يعادل 2800 جنيه مصرى .



وبحسب موقع MacRumors فإن سماعات AirPods 3 اللاسلكية من آبل قد حصلت على أكبر تخفيض لها منذ إطلاقها في عدد من العروض المحدودة بمناسبة العام الجديد، حيث أصبح سعرها الحالي 139.99 دولارًا أمريكيا أى ما يعادل 2194 جنيها مصريا.



وتتميز سماعات AirPods 3 بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاستماع الإجمالي مع علبة الشحن.

قد يعجبك أيضا...

وتحتوى سماعات AirPods 3 على عدد من الميزات مع الترقيات والتحسينات الجديدة مثل Adaptive EQ التي تقدم صوت مذهل مع تقنية Dolby Atmos للصوت المكاني ، مع مقاومة للتعرق والماء .وحصلت سماعات AirPods 3على تصميم خفيف الوزن مع مظهر أكثر دقة، وجذع أقصر من الجيل السابق وتتميز بنفس مستشعر القوة البديهي مثل AirPods Pro للتحكم في الوسائط.ويمكن لراغبي شراء سماعات AirPods 3اللاسلكية من آبل الدخول على هذا الرابط .https://www.amazon.com/dp/B09JQL3NWT?ref=ods_ucc_kindle_B09JQL3NWT_rc_nd_ucc&tag=hawk-future-20&ascsubtag=trd-eg-7854569305630434000-20