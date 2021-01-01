

تسريبات تكشف أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 القادمة من سامسونج تسريبات تكشف أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 القادمة من سامسونج

كشفت تسريبات أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 والتى تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاقها قريبا ، حيث من المتوقع أن تنافس أجهزة التابلت على أفضل أجهزة تابلت أندرويد خلال العام الحالي 2022 .



وبحسب موقع Notebookcheck فإن أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 قد تبدو مرتفعة إلى أنها تقدم عددا من المواصفات الجبارة من حيث الأداء مع أفضل معالج للأندرويد بالإضافة إلى بطارية عملاقة، مع كاميرا خلفية متميزة للغاية.



وسيأتى جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra الأكثر تميزا في السلسلة بشاشة كبيرة قياس 14.6 بوصة، من نوع AMOLED مع حواف نحيفة للغاية، وسمك 5.4 مم ، مع القلم الذكي S Pen ، ، وتصميم مميز ولكن مع يفتقر لمقبس سماعة الرأس .

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وسيقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية من المحتمل أن تكون بدقة 8 ميجابكسل، كما سيأتى مع مع مكبرات صوت رباعية بتقنية Dolby Atmos .وسيصدر تابلت Galaxy Tab S8 Ultra مع خيارات سعة 8 و 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايتبالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضاف إلى بطارية عملاقة 12000 ألف مللى أمبير .أسعار سلسلة تابلت Galaxy Tab S8 القادمة من سامسونجوسيبدأ سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 من 680 يورو أى ما يعادل حوالي 12 ألف و 200 جنيه، وذلك لأصغر نسخة و 800 يورو أى ما يعادل حوالي 14 ألف و300 جنيه مصرى، للنسخة الأكبر.أما سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Plusفسيبدأ من 880 يورو أى ما يعادل حوالي 15 ألف و750 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، و 1110 يورو أى ما يعادل حوالي 20 ألف جنيه مصرى، للنسخة الأكبر.وبالنسبة لسعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra الأكثر تميزا في السلسلة فسيبدأ من 1040 يورو أى ما يعادل حوالي 18 ألف و 600 جنيه مصرى، وذلك لأصغر نسخة، و 1110 يورو أى ما يعادل حوالي 22 ألف جنيه مصرى، للنسخة الأكبر.