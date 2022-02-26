

"بتروبراس" تشحن النفط الخام لآسيا عبر جنوب اليابان "بتروبراس" تشحن النفط الخام لآسيا عبر جنوب اليابان

طوكيو: افادت تقارير اخبارية بأن شركة البترول البرازيلية المملوكة للدولة "بتروبراس" ستزيد من امداداتها من النفط الخام إلى الدول الآسيوية عبر استخدام مرافق مصفاتها في اوكيناوا الواقعة في اقصى جنوب اليابان.



وذكرت صحيفة "نيكاي شيمبون" الاقتصادية أن "بتروبراس" تعتزم اعتبارا من شهر ابريل المقبل وعلى مدار شهرين نقل 1.8 مليون برميل من النفط الخام من مخزونها في شركة "نانسي سيكيو كيه كيه" النفطية ومقرها اوكيناوا والتي استحوذت عليها الشركة البرازيلية في عام 2008.



واوضحت الصحيفة ان "بتروبراس" تأمل في ما بعد بامداد اليابان بهذا النفط ونقله الى الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان والدول الاعضاء في منتدى جنوب شرق اسيا "اسيان" باستخدام ناقلات صغيرة