كيفية تحميل آخر تحديث من ببجى PUBG New State لآيفون وأندرويد

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كيفية تحميل آخر تحديث من ببجى PUBG New State لآيفون وأندرويد

أعلنت لعبة الفيديو الأشهر، ببجي PUBG ، منذ أيام إطلاق آخر تحديث لها على الهواتف الذكية آيفون وأندرويد ، وهو تحديث PUBG: New State والذى يضم أسلحة جديدة للعبة مع عدد من التغييرات الجغرافية للجزيرة ومجموعة متنوعة من الأوضاع منها الوضع الكلاسيكي و ووضع المعركة وأنماط EvoGround .

وبحسب موقع Droid Gamers فإن تحديث ببجي الجديد PUBG: New State على هواتف آيفون وأندرويد يتتطلب مساحة كبيرة نسبيا حوالي 1.73 جيجا بايت على iOS لهواتف آيفون، و 710 ميجا بايت لهواتف أندرويد.

ولكيفية تحميل آخر إصدار من لعبة PUBG: New State على هاتفك الأندرويد أو الآيفون ، بالإضافة إلى كيفية معالجة مشكلات التحميل يجب اتباع الآتي :

تحميل آخر تحديث من لعبة PUBG: New State لمستخدمى هواتف أندرويد

انتقل إلى Google Play ثم ابحث عن PUBG: NEW STATE ثم انقر فوق زر تحديث لتنزيل التحديث الجديد .

إذا واجهت مشكلات أثناء تحديث اللعبة ، فانتقل إلى الإعدادات التطبيق ثم متجر Google Play ثم التخزين وبعد ذلك قم بحذف ذاكرة التخزين المؤقت.

تحميل آخر تحديث من لعبة PUBG: New Stateلمستخدمي هواتف جالاكسي من سامسونج

في متجر Galaxy ، ابحث عن PUBG: NEW STATE، ثم انقر فوق الزر تحديث لتنزيل تحديث ببجى الجديد.

ومن شاشة Galaxy Store الرئيسية ، انقر فوق Menu Update وقم بتنزيل التحديث ل PUBG: NEW STATE .
إذا واجهت مشكلات أثناء تحديث اللعبة ، فانتقل إلى الإعدادات ثم التطبيق ثم متجر Galaxy ثم التخزين ثم احذف ذاكرة التخزين المؤقت.

تحميل آخر تحديث من لعبة PUBG: New Stateمتجر تطبيقات Apple لمستخدمي هواتف آيفون

في متجر التطبيقات ، ابحث عن PUBG: NEW STATE ، ثم انقر فوق تحديث لتنزيل التحديث.

اضغط على أيقونة ملف التعريف أو صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين) ، ثم قم بالتمرير لأسفل لرؤية التحديثات المعلقة، وابحث عن PUBG: NEW STATE وانقر على "تحديث" لتنزيل التحديث.

وإذا ظهر زر "التحديث الآن" حتى بعد توفر إصدار جديد من التطبيق ، فأغلق App Store ثم أعد تشغيل التطبيق.

كما يمكن لجميع المستخدمين للعبة ببجي على هواتف آيفون واندرويد الحصول على خيارات تخصيص أسلحة جديدة ، وتغييرات في بعض موازين الأسلحة ، وبعض تحسينات الحركة والرسوم المتحركة، كما يمكن لمشاهدة ملاحظات التصحيح الكاملة على موقع PUBG: New State الرسمي.

المصدر: صدى البلد

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