

افضل العاب PS4 بلاي ستيشن 4 لعام 2022 افضل العاب PS4 بلاي ستيشن 4 لعام 2022

إذا كنت من عشاق العاب الفيديو وتبحث عن افضل العاب PS4 بلاي ستيشن 4، يوجد الكثير من الالعاب الجيدة والرائعة التي تم إصدارها على هذا الجهاز من سوني، وذلك على الرغم من إطلاق الإصدار الأحدث من منصة التحكم بالألعاب إلا أن الشركة مازالت تزود لاعبيها بمكتبة كبيرة من العناوين الضخمة التي تجذب المستخدمين، لذا خلال السطور التالية سوف نسلط الضوء على افضل العاب PS4 بلاي ستيشن 4 المتاحة حاليا.



افضل العاب PS4 بلاي ستيشن 4

زودت سوني جهاز بلايستيشن 4، بمجموعة من الالعاب الكبيرة ذات الميزانية الضخمة والألعاب المستقلة، فهناك الكثير من المحتوى والعناوين التي تقدمها منصة التحكم بالألعاب إلى مستخدميها، تمثل أفضل ما تم تقديمه إلى منصة العاب PS4 بلاي ستيشن 4.



افضل العاب ps4

قدمت مطورة منصة الألعاب اليابانية سوني، بعض الألعاب والمزايا المثيرة في جهاز بلاي ستيشن 4، من بين أبرز ميزات الجهاز هو أنه يعمل للتوافق مع ألعاب إصدار الشركة بلايستيشن 5، إلى جانب بالإضافة إلى العروض والتحسينات المجانية التي يقدمها مطوري ألعاب PS4.

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فإذا كنت واحدا من مالكو أجهزة بلايستيشن PS4 من سوني، وتبحث عن افضل العاب PS4 بلاي ستيشن المختلفة للاستمتاع بها وإنهاء جميع مستواياتها، سنعرض لك فيما يلي قائمة تحتوي على افضل العاب ps4 بلاي ستيشن 4:1. لعبة فيفا FIFA 22:تعد لعبة فيفا FIFA 22، هي أحدث جزء ينضم لسلسلة ألعاب كرة القدم الشهيرة والتي لا يمل من لعبها أبدا مالكو أجهزة بلاي ستيشن، والتي حصل على مجموعة كبيرة من التحسينات من بينها طريقة اللعب والرسومات مجموعة الانتقالات الجديدة للاعبين والقمصان الحديثة.2. لعبة Call of Duty:تعتبر لعبة Call of Duty، هي من أفضل ألعاب أجهزة بلايستيشن PS4، فهي البديل الأقوى والمنافسة للعبة ببجي، والتي تدور أحداثها حول الحرب مع بعض الأسلحة والأدوات المستخدمة في حروب الشرق الأوسط وروسيا، وتنطلق بك اللعبة إلى خريطة أنت وأصدقائك لبدء المباراة فى تجميع معدات الحرب والقتال والزخيرة لمحاربة الأعداء والبقاء حيا حتي النهاية.3. لعبة Marvel Spider Man:تضم أجهزة بلايستيشن PS4 من سوني لعبة أخرى قوية وهي أحد أبرز ألعاب الاكشن والمغامرات على المنصة، والمقتبسة من سلسلة الأفلام الأمريكية سبايدرمان أو الرجل العنكبوت، وتدور أحداث مارفل سبايدرمان، حول شخصية بيتر باركر المصور المغمور والبطل الخارق في مكافحة الجرائم الكبرى في مدينة نيويورك، والذي يكافح في هذا الجزء من أجل تحقيق التوازن بين حياته الشخصية المضطربة وحياته المهنية.افضل بلاي ستيشن 4 مجانية1. لعبة Fortnite:لا تزال لعبة فورتنايت واحدة من أكبر الألعاب المجانية بجهاز بلاي ستيشن 4، وذلك بفضل التحديثات المستمرة والأحداث داخل اللعبة، والتي تدور أحداثها الشيقة حول 100 لاعب يتنافسون في ساحة المعركة ويبحثون عن الأسلحة والإمدادات للقتال من أجل البقاء حياء، حتى يتبقى فريق أو لاعب واحد فقط وهو الفائز بالجولة.2. لعبة Apex Legends:تتشابه لعبة Apex Legends، مع ألعاب القتال الشهيرة ببجي وفورتنايت، فهي تضم 20 فريقا كل فريق مكون من ثلاثة لاعبين يتنافسون في عالم واحد فقط للبقاء على قيد الحياة طوال مدة اللعبة.3. لعبة Gwent:تأتي لعبة Gwent، ضمن أفضل ألعاب جهاز بلايستيشن PS4 المجانية، وهي لعبة كروت متطورة يحاكي أسلوبها لعبة يوجي، والتي تدور حول حروب بطاقات محددة المدة، تمكن اللاعب من استخدام الأأوراق ذات القوة المميزة لهزيمة الخصم والقضاء على نقاطه.افضل العاب ps4 للاطفال1. لعبة Sonic Racing:تضيف لعبة السباقات Sonic Racing، بعض الحيوية للاعبي أجهزة بلايستيشن 4، وهي أيضا واحدة من أفضل الألعاب المجانية المتاحة والتي تناسب طريقة لعبها الأطفال كثيرا.2. لعبة Minecraft:تأتي لعبة ماين كرافت Minecraft، ضمن افضل العاب بلايستيشن 4 المخصصة للأطفال، والتي تتيح لهم بناء أشكال خيالية، ومنافسة وتحدى الآخرين في وضع متعدد اللاعبين.3. لعبة Crash Team Racing:تعتبر لعبة Crash Team Racing، هي أفضل العاب الاطفال على منصة بلايستيشن 4، وهب عبارة عن لعبة سباقات تضم 34 مسارا متاحا للتسابق، مع 26 شخصية مختلفة وسبع أوضاع للعب، كما يمكنك أيضا التسابق مع لاعبين أخرين عبر الإنترنت.