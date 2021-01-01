

شاومي تطور أرخص هواتف أندرويد .. المواصفات الكاملة لـRedmi K50 |شاهد شاومي تطور أرخص هواتف أندرويد .. المواصفات الكاملة لـRedmi K50 |شاهد

كشفت عدة تقارير معلومات حول سلسلة شاومي Redmi K50 القادمة، حيث من المقرر أن ينطلق النموذج الأول ضم تشكيلة هواتف الألعاب المنتظرة رسيما في شهر فبراير المقبل.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تعتزم شاومي إطلاق 3 نماذج ضمن سلسلة هواتف أندرويد المخصصة للألعاب Redmi K50، بمجموعة مختلفة من المميزات من بينها نوع المعالج.



مواصفات إصدار الألعاب Redmi K50 من شاومي

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سيأتي هاتف شاومي Redmi K50، بشاشة مسطحة تحتوي على ثقب أعلى منتصفها، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وسيضم هيكل الجهاز أزرار الكتف والتي يمكن أن تمنحك تجربة تحكم أقوى أثناء اللعب.وستزود شاومي هاتف Redmi K50، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen1، وإلى الأداء الأساسي سيحصل هاتف الألعاب المرتقب على تقنية شحن خارقة Immortal Second Charge Pro بقدرة 120 وات.وتعد هذه هي أسرع سرعة شحن في تاريخ هواتف ريدمي، وستوفر سعة الشحن هذه شحنا كاملا بنسبة 100٪ لبطارية بسعة 4700 مللى أمبير خلال 17 دقيقة، وذكرت التسريبات أيضا أن هذه التشكيلة تعد من أرخص هواتف أندرويد التي تعمل مع معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen1.وبينما سيعمل طراز Redmi K50 Pro، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9000، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وفقا للتسريبات السابقة، ستستخدم سلسلة K50 شاشة تحديث عالية الدقة 2K لأول مرة.وتشير بعض التقارير إلى أنه بالإضافة إلى هذه الطرز السابقة، سيكون هناك إصدار ثالث من شاومي ينطلق تحت اسم Redmi K50 Pro +، ولكن لم تذكر أي من مواصفات هذا الهاتف الذكي.وقد ظهر هاتف ذكي جديد من ريدمي يحمل رقم الطراز 21121210C على مواقع شهادات TENAA و Geekbench و 3C الصينية، يحزم معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، ويوفر يوفر دعما للشحن السريع بقدرة 120 وات، وتشير هذه المواصفات إلى أن الهاتف الذي تم رصده سيكون Redmi K50 Pro.وكما أشارت المواصفات المذكورة بقائمة Geekbench، إلى أن إصدار شاومي Redmi 21121210C، سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وأن الهاتف سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، وتشير إمكانيات الشحن والمعالج التي تعمل على تشغيل هذا الطراز إلى أنه سينطلق تحت اسم Redmi K50 Pro الذي طال انتظاره.