

لعبة Fortnite تعود مرة أخرى لأجهزة iOS خلال الفترة القادمة لعبة Fortnite تعود مرة أخرى لأجهزة iOS خلال الفترة القادمة

ظهرت لعبة Fort­nite، لأول مرة، في عام 2017، على الأجهزة التي تعمل، بنظامي Android، وiOS، ونظرا لوجود صراع، مع شركة Apple، تمت إزالة اللعبة، من متجر App Store، وأصبحت غير متوفرة، لمستخدمي iOS، ولكن هذا سيتغير الآن، حيث أكدت شركة Nvidia، أن لعبة فورتنايت، ستتوفر مرة أخرى، إلى هواتف آيفون، عن طريق، إصدار تجريبي مغلق، يتم إطلاقه، للمشتركين في خدمة، GeForce Now.



خلال الأيام القليلة القادمة، ستبدأ فترة تجريبية مغلقة، للعبة Fort­nite، عبر GeForce Now، مما يجعل اللعبة، قابلة للعب، على الأجهزة التي، تعمل بنظام iOS، عبر متصفح Safari، متصفح الويب الخاص، بشركة Apple، ولتوفير اللعبة في، الإصدار التجريبي المغلق، قامت شركتي NVIDIA، وEpic، بتمكين صفحة ويب، حيث يمكن للمهتمين، اختيار تحميل Fort­nite، للحصول على، أحد المقاعد المتاحة.



وعلاوة على ذلك، فإن جميع أعضاء GeForce Now، حتى أولئك الذين، لديهم حساب مجاني، مؤهلين للحصول على، الإصدار التجريبي، من لعبة الفيديو الشهيرة، مع العلم بأن، هذا الإصدار، سيحتوي على، عناصر تحكم باللمس، وهو شيء جديد في GeForce Now، التي تم تصميم ألعابها، بحيث يمكن التحكم، فيها باستخدام وحدة تحكم، لتحسين تشغيلها، ولكن التعاون، بين شركتي نفيديا، وأيبك، سيجعل أدوات التحكم باللمس، مهمة لمستخدمي الخدمة.

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إذا كنت مهتما، بالاشتراك في الإصدار التجريبي، من لعبة Fort­nite، فقم بتسجيل الدخول، إلى حساب NVIDIA، الخاص بك، أو قم بإنشاء حساب جديد، مجاني، أو مدفوع، وبعد ذلك، ابحث عن لعبة فورت نايت، ومن النافذة، التي ستظهر أمامك، حدد خيار، Safari، على iOS، سواء كنت تمتلك، جهاز iPhone، أو iPad، حتى يتم تضمينك، في قائمة الانتظار.مع العلم بأن، الإصدار التجريبي، متوفر حاليا، للتسجيل بواسطة، جميع أعضاء، GeForce Now، وسيساعد في تقديم، عناصر تحكم باللمس جديدة، وتقديم رسوميات، رائعة للغاية، وسيتم قبول الأعضاء، في الإصدار التجريبي، على دفعات، في الأسابيع المقبلة.