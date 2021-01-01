Find X5 Pro.. أول هاتف يصل بالمعالج Dimensity 9000

عند الإعلان عن، المعالج Dimensity 9000، أكدت شركة أوبو، أن أحد إصدارات Find X5، سيصل بهذا المعالج، والآن تم التأكيد، على أن إصدار، Find X5 Pro، سيكون أول هاتف، يتم تشغيله بهذا المعالج، الرائد من ميديا تيك، وسيضم مواصفات، جيدة للغاية؛ وعلى الرغم من أن، الشركة لم تكشف، عن مواصفات هذه الهاتف، إلا أن هناك، بعض التسريبات، التي تعطينا نظرة سريعة، على مواصفات الهاتف Find X5 Pro.
هذا الهاتف القادم، سيتوفر بالمعالج Dimensity 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وسيتوفر كذلك، مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 13 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، والكاميرات الخلفية، مزودة بميزة، التثبيت البصري OIS، والتثبيت الإلكتروني EIS، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K.
شاشة الهاتف Find X5 Pro، الرائد من أوبو، سيتوفر كذلك، مع شاشة منحنية من الجوانب، من فئة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة، ستحتوي على ثقب صغير، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 32 ميجا بكسل، وبمستشعر Sony IMX709، والتي ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.
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