Find X5 Pro.. أول هاتف يصل بالمعالج Dimensity 9000

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Find X5 Pro.. أول هاتف يصل بالمعالج Dimensity 9000

عند الإعلان عن، المعالج Dimen­si­ty 9000، أكدت شركة أوبو، أن أحد إصدارات Find X5، سيصل بهذا المعالج، والآن تم التأكيد، على أن إصدار، Find X5 Pro، سيكون أول هاتف، يتم تشغيله بهذا المعالج، الرائد من ميديا تيك، وسيضم مواصفات، جيدة للغاية؛ وعلى الرغم من أن، الشركة لم تكشف، عن مواصفات هذه الهاتف، إلا أن هناك، بعض التسريبات، التي تعطينا نظرة سريعة، على مواصفات الهاتف Find X5 Pro.

هذا الهاتف القادم، سيتوفر بالمعالج Dimen­si­ty 9000، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وسيتوفر كذلك، مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 13 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، والكاميرات الخلفية، مزودة بميزة، التثبيت البصري OIS، والتثبيت الإلكتروني EIS، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى 8K.

شاشة الهاتف Find X5 Pro، الرائد من أوبو، سيتوفر كذلك، مع شاشة منحنية من الجوانب، من فئة، LTPO2 AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة، ستحتوي على ثقب صغير، لاحتواء الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 32 ميجا بكسل، وبمستشعر Sony IMX709، والتي ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.

وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، ستصل بسعة 5000 مللي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، مع دعم، الشحن اللاسلكي، بقوة 50 واط، ولا توجد لدينا، أي معلومات إضافية، بخصوص مميزات الهاتف Find X5 Pro، ولكن دعونا ننتظر، لنرى ما سيحدث، خلال الفترة القادمة.

المصدر: قل ودل

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