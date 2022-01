الهاتف Galaxy A42 يتلقى تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4 الهاتف Galaxy A42 يتلقى تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4

الهاتف Galaxy A42، أصبح أحدث هاتف، من سامسونج، يحصل على تحديث، واجهة One UI 4، التي تستند على، نظام Android 12، حيث حصل بالفعل، على التحديث في بعض، الدول الأوروبية، ويجلب معه، تصحيحات الأمان، لشهر ديسمبر 2021، بالإضافة إلى، كم هائل، من المميزات، التي يوفرها، نظام التشغيل الجديد، والتي توفرها، واجهة المستخدم، الأحدث من Samsung.



يؤكد بعض المستخدمين، في بولندا، وروسيا، أن التحديث، وصل تحت مسمى، A426BXXU3CUL9، ولكن لا شك أنه، يجب أن يتوسع، بسرعة ليشمل، البلدان الأوروبية الأخرى، قبل أن يصبح عالميا، ونتوقع أن يصل التحديث، إلى المستخدمين، في مزيد من الدول، حول العالم، خلال الأيام القليلة القادمة، ليصبح رسميا، لجميع مستخدمي، الهاتف Galaxy A42، قبل نهاية شهر فبراير.



تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4

إحدى المميزات الرائعة، التي سيوفرها تحديث، واجهة One UI 4، التي تستند على، نظام Android 12، هي تطبيق Mate­r­i­al You، وMa­te­r­i­al Them­ing، اللذان يعملان على، ضبط تلقائي للون القوائم، والتطبيقات المتوافقة، وفقا لألوان الخلفية، وهذا سيكون، ملحوظا بشكل خاص، في الإعدادات السريعة، وإعدادات الجهاز، كما أن سامسونج، ستركز بشكل كبير، على الخصوصية، والأذونات.تحديث One UI 4، مع أندرويد 12، سيعمل على، تحسين رؤية، جميع العناصر العائمة، على سطح المكتب، دون الحاجة إلى، إضافتها يدويا، كما أن الشركة، ستضيف مميزات جديدة، لتطبيق الكاميرا، حيث سيتم تقليل، مستوى التكبير والتصغير، في الواجهة الرئيسية، وعند تغيير العدسات، يعرض التطبيق دليل التكبير، والتصغير، مع قفزات مباشرة، إلى المستويات الرئيسية، وأيضا تعمل Sam­sung، على تبسيط، واجهة الفيديو الاحترافية، وتسمح لك بتسجيل الفيديو، من وضع الصورة، عن طريق النقر، مع الاستمرار على، زر الغلق.وعلاوة على ذلك، فإن هناك مجموعة كبيرة، من المميزات الأخرى، التي ستتعرف عليها، بعد تثبيت، واجهة One UI 4، التي تستند على، نظام Android 12، على جهاز Galaxy A42، الخاص بك، ومن المقرر أن، يصل التحديث، خلال الأيام القليلة القادمة، ومع ذلك، يمكنك التحقق، من وصول التحديث، إلى هاتفك، من خلال الذهاب إلى، الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، وتحقق من وجود التحديث.