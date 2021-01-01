

هواتف Galaxy S22 تستخدم زجاج الحماية الجديد Gorilla Glass Victus+ هواتف Galaxy S22 تستخدم زجاج الحماية الجديد Gorilla Glass Victus+

في ظل اقتراب، موعد الإعلان، عن سلسلة، Galaxy S22 Sereies، الرائدة من سامسونج، تظهر تسريبات جديدة، والآن ظهر، تسريب جديد، من Ice Uni­verse، يشير إلى أن، هواتف S22، وS22 Plus، وS22 Ultra، ستستخدم زجاج، الحماية الجديد، Goril­la Glass Vic­tus+، ليس من الواضح، ما إذا كان، هذا الزجاج، سيكون للواجهة الأمامية، أو الخلفية، أم فقط في الأمام.



ويأتي هذا التسريب، بعد أن تم التأكيد، على أن هواتف Galaxy S22، القادمة، ستصل مع، واجهة خلفية من الزجاج، والتسريبات السابقة، أكدت أن هاتف، Sam­sung Galaxy S22 Ultra، سيحتوي على زجاج خلفي، من فئة، Super Clear Glass، الذي تم تطويره بواسطة Corn­ing، والذي يعمل على، تقليل انعكاسات، أشعة الشمس، والتوهج.



ووفقا للتسريبات السابقة، فإن جميع هواتف السلسلة، ستضم شاشة، Dynam­ic AMOLED 2X، محمية بزجاج، Goril­la Glass Vic­tus+، وتدعم Always-on dis­play، علما بأن الهاتفين، Galaxy S22، وS22 Plus، سيصلان مع شاشة، حجمها 6.06 بوصة، و6.55 بوصة، على التوالي، وبجودة FHD+، بينما سيصل الهاتف، S22 Ultra، مع شاشة، بحجم 6.8 بوصة، وبجودة QHD+، والهواتف الثلاثة، ستدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، وستدعم أيضا HDR10+.

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وعلى الرغم من أن، شركة Sam­sung، لم تحدد، موعد الإعلان الرسمي، عن هواتف Galaxy S22، حتى الآن، إلا أن، وسائل الإعلام الكورية، أكدت أن، حدث Galaxy Unpacked، سيعقد بشكل رسمي، يوم 8 فبراير.