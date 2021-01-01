

جوجل تختبر ميزة التنزيلات الذكية على تطبيق YouTube جوجل تختبر ميزة التنزيلات الذكية على تطبيق YouTube

بدأت شركة جوجل، في اختبار ميزة جديدة، على تطبيق YouTube، تدعى التنزيلات الذكية الجديدة، وتقوم بتنزيل 20 فيديو، تلقائيا، كل أسبوع، وذلك بناء على، تفضيلات المستخدم، مع العلم بأن، هذه ميزة، يمكن اختبارها فقط، بواسطة مشتركي، YouTube Pre­mi­um، في الفترة الحالية، حتى يوم 14 فبراير.



إذا كنت مشتركا، في YouTube Pre­mi­um، يمكنك البدء، في تجربة، ميزة التنزيلات الذكية، من خلال الذهاب، إلى الإعدادات، ثم الضغط على، مميزات Pre­mi­um، وبعد ذلك، الضغط على، تجربة الميزات الجديدة، ثم قم بتفعيل، ميزة التنزيلات الذكية، وبعد تفعيلها، سيقوم YouTube تلقائيا، بتنزيل 20 مقطع فيديو، كل أسبوع، بناء على المقاطع التي، تشاهدها يوميا، عبر شبكة Wi-Fi فقط، وهذا يعني أنك، إذا كنت غير متصل بالواي فاي، فلن تعمل هذه الميزة.



تقول جوجل، إن الغرض من، هذه الميزة الجديدة، هو توفير محتوى جيد، لمستخدمي يوتيوب، على الأجهزة التي تعمل، بنظام Android، لكي يتمكنوا من تشغيله، في وضع، عدم الاتصال بالإنترنت، وبالتالي، إذا كنت خارج المنزل، أو في وقت، لا يتوفر لديك، فيه الإنترنت، فيمكنك متابعة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، هذه من التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة 20 فيديو جديدا، كل أسبوع، سيعلمك التطبيق، فور نفاد المساحة التخزينية، لتوفير مساحة إضافية، أو لحذف فيديوهات، من التي تم تحميلها مسبقا.

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وعلاوة على ذلك، فإن الاختبارات، ستنتهي يوم 14 فبراير، وبعد ذلك، ستعمل Google، على إطلاقها بشكل رسمي، إلى مستخدمي، YouTube Pre­mi­um، ثم إعطاء الضوء الأخضر، لميزة التنزيلات الذكية، لتصل إلى مستخدمي، الإصدار العادي.