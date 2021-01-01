

تسريب المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Oppo Pad تسريب المواصفات الرئيسية للجهاز اللوحي Oppo Pad

ترددت شائعات كثيرة، عن إمكانية وصول، الجهاز اللوحي، Oppo Pad، خلال الربع الأول، من عام 2022، وحتى الآن، لا توجد أي، تأكيدات رسمية، ولكن هناك أدلة، جديدة تشير إلى، اقتراب موعد الإطلاق، حيث حصل، هذا الجهاز اللوحي، على شهادة 3C، بشحن سريع، يبلغ 33 واط، وتم رصده في، قاعدة بيانات Geek­bench، مع معالج يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، ومواصفات جيدة للغاية، سأعرضها عليكم الآن.



الجهاز اللوحي، Oppo Pad، سيصل بمعالج تشغيل، ثماني النواة، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، وبمعالج رسوميات، Adreno 650، وسيعمل بنظام Android 11، بالإضافة إلى أنه، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.



كما أن هذا الجهاز، سيصل مع شاشة، IPS LCD، بحجم 11.0 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وسيصل كذلك، مع كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، Oppo Pad، سيصل مع كاميرا خلفية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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البطارية التي سيصل، بها هذا الجهاز اللوحي، القادم من أوبو، ستأتي بسعة 8100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، ومنفذ الشحن، سيأتي من فئة، USB Type?C 2.0، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز اللوحي، سيتميز بدعم تركيب، شريحة اتصال، Nano-SIM، ودعم مكبرات صوت ستريو، مع دعم خاصية NFC.وحتى الآن، لا نعرف متى، سيتم الإعلان، بشكل رسمي، عن الجهاز اللوحي، Oppo Pad، ولكن نتوقع، أن تخرج الشركة، خلال الأيام القادمة، وتكشف عن موعد الإعلان، وتوضح أهم مواصفاته.