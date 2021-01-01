سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان

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صورة الخبر: سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان
سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان

كشفت سوبارو عن سيارتها الاختبارية STI E-RA والتي تطمح الشركة من خلالها لتطوير تقنيات المحركات الكهربائية للأداء العالي.

تحمل STI E-RA الخارقة 4 محركات كهربائية تنتج مجتمعة 1،073 حصان، وتحمل بطارية ليثيوم أيون سعة 60 كيلوواط-ساعة. تتميز السيارة بتقنية سوبارو لتوجيه عزم الدوران لكل عجلة على حدة بحسب قياس سرعة العجلة وسرعة السيارة وزاوية التوجيه وقوة التسارع ومعدل الانعراج وضغط الفرامل وحمل العجلة لتحديد أفضل توجيه وعزم وفرملة لكل عجلة. وتطمح الشركة لتحقيق رقم قياسي على حلبة نوربرجرنج يقل عن 6 دقائق و40 ثانية.

إلى جانب سيارتها المميزة، كشفت سوبارو عن النسخة الرياضية من سيارتها سولتيرا STI والتي تميزت بتصميمها الرياضي والتطيعمات الحمراء والجناح الرياضي، ولم تكشف الشركة عن أدائها أو محركاتها.

صورة الخبر: سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان

صورة الخبر: سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان

صورة الخبر: سوبارو تكشف عن STI E-RA الكهربائية بقوة 1,073 حصان

المصدر: سعودى شفت

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