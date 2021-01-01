

تويوتا مصر تغير أسعار عدة فئات من كورولا 2022 تويوتا مصر تغير أسعار عدة فئات من كورولا 2022

أعلنت تويوتا مصر مؤخرا عن تقديم زيادة على أسعار فئات موديل 2022 من سيارتها كورولا، مع تأكيدها على أن الزيادة تتراوح من 2000 إلى 8000 جنيه فقط مع عدم زيادة أسعار بعض من فئات السيارة، حيث كانت هذه التغييرات في الأسعار كالتالي (جميع الفئات بناقل أوتوماتيكي ماعدا الفئة الأولى):



- فئة أولى (ناقل يدوي) من 307 إلى 312 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).



- فئة أكتيف من 337 إلى 345 ألف جنيه (زيادة 8000 جنيه).

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- فئة كومفورت من 372 ألف إلى 380 ألف جنيه (زيادة 8000 جنيه).- فئة فول أوبشن من 397 إلى 399 ألف جنيه (زيادة 2000 جنيه).- فئة فول أوبشن مع فتحة سقف من 417 إلى 420 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).- فئة هايلاين بسعر 472 ألف جنيه (بدون زيادة).- فئة GR بسعر 457 ألف جنيه (بدون زيادة).- فئة فول أوبشن هجينة بسعر 476 ألف جنيه (بدون زيادة).- فئة هايلاين هجينة بسعر 647 ألف جنيه (بدون زيادة).وتطرح تويوتا مصر الفئات الغير هجينة من موديل 2022 من السيارة بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (ماعدا الفئة الأولى)، والذي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).