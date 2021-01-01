لكزس LX 600 تحصل على ترقيات مبهرة لتحدي الصعاب.. صور

استطاعت اصدارات شركة لكزس اليابانية أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق العالمي للسيارات، نسبة إلى قدراتها الفنية القوية، إلى جانب الاطلالة الخاصة بكل فئة من خلال التصميم الهندسي الخارجي والداخلي ايضا.
لكزس LX 600 تحصل على ترقيات لتحدي الصعاب
وتواصل لكزس من تألقها بعدما ظهرت النسخة LX 600 من خلال بعض الصور وهي تحمل الكثير من اللمسات الخارجية الفريدة، والتي تمنحها الأفضلية على الطرق الوعرة، نسبة إلى ارتكاز السيارة على عجلات بارزة وغائرة ذات نقشات مميزة يبلغ قياسها 20 بوصة مع التقنيات الاخرى.
بينما تتوسط تلك العجلات جنوط رياضية ذات تصميم مميز وباللون التيتانيوم الذهبي الخاطف للأنظار يسمي Jaos Tribe Cross ، لتأتي تلك النسخة المعدلة باسم جديد يحمل اللقب أوف رود على فئة F Sport الرياضية تحت مظلة لكزس وبالتعتون من الياباني Jaos.
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