

لكزس LX 600 تحصل على ترقيات مبهرة لتحدي الصعاب.. صور لكزس LX 600 تحصل على ترقيات مبهرة لتحدي الصعاب.. صور

استطاعت اصدارات شركة لكزس اليابانية أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق العالمي للسيارات، نسبة إلى قدراتها الفنية القوية، إلى جانب الاطلالة الخاصة بكل فئة من خلال التصميم الهندسي الخارجي والداخلي ايضا.



لكزس LX 600 تحصل على ترقيات لتحدي الصعاب

وتواصل لكزس من تألقها بعدما ظهرت النسخة LX 600 من خلال بعض الصور وهي تحمل الكثير من اللمسات الخارجية الفريدة، والتي تمنحها الأفضلية على الطرق الوعرة، نسبة إلى ارتكاز السيارة على عجلات بارزة وغائرة ذات نقشات مميزة يبلغ قياسها 20 بوصة مع التقنيات الاخرى.



بينما تتوسط تلك العجلات جنوط رياضية ذات تصميم مميز وباللون التيتانيوم الذهبي الخاطف للأنظار يسمي Jaos Tribe Cross ، لتأتي تلك النسخة المعدلة باسم جديد يحمل اللقب أوف رود على فئة F Sport الرياضية تحت مظلة لكزس وبالتعتون من الياباني Jaos.

كما حصلت السيارة لكزس LX 600 أو أوف رود المعدلة على مقدمة مميزة كعادة تلك النسخة، ولكن بلمسات اكثر حدة مع اللون الاسود اللامع الذي يزين الشبكة الامامية صاحبة المفهوم المتعدد المقاطع، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة بالون الاسود ايضا، وزجاج مظلل مع مقابض للابواب ومرايات جانبية واقطاب للسقف تعتمد على هذا اللون ايضا.وتقدم السيارة أوف رود بقدرات قياسية حيث تعتمد على محرك سداسي الاسطوانات طراز V سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 409 حصانا، وعزم اقصى للدوران 650 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 10 سرعات.



