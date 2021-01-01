

كيا سيراتو 2022 تخطف الأنظار في معرض أوتوفيل بالرياض.. صور كيا سيراتو 2022 تخطف الأنظار في معرض أوتوفيل بالرياض.. صور

استطاعت النسخة كيا سيراتو 2022 أن تخطف أنظار متابعيها داخل معرض أوتوفيل بالرياض، بعد أن ظهرت بإطلالة مميزة تحمل الكثير من اللمسات والترقيات الجديدة، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر اصدارات الصانع الكوري الجنوبي المخضرم والتي تنتمي إلى فئة السيدان.



كيا سيراتو 2022 تخطف الأنظار بمعرض اوتوفيل بالرياض



ظهرت السيارة كيا سيراتو 2022 بشبكة أمامية مميزة ذات مقاطع هوائية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى شبكات اخرى اسفل الصادم الأمامي مع لمسات جانبية باللون الاحمر، بينما تمتعت المصابيح الامامية بمظهر عدواني إلى جانب طبيعة العمل بتقنية LED LIGHT.

بينما ترتكز تلك النسخة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، يعتمد على تقنية الأضلاع المتعددة، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية مدعوم باشارات ضوئية مع لون خارجي من الاسود اللامع، وعتبات جانبية بتصميم رياضي.كما حصلت السيارة كيا سيراتو 2022 على حساسات ركن أمامية وخلفية لدعم قائد المركبة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى مقصورة داخلية عصرية تضم زر تفعيل وايقاف المحرك، وشاحن لاسلكي للهواتف، مع مكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، وعجلة قيادة متطورة، إلى جانب شاشة عرض الوسائط المتعددة التي تتوسط قمرة القيادة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة.وزودت السيارة كيا سيراتو 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 204 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، إلى جانب التقنيات الخاصة بوسائل الأمان مثل منظومة السوائد الهوائية، وخاصية متابعة النقاط العمياء، ومثبت سرعة، وباقة الفرامل المتطورة.وتقدم السيارة كيا سيراتو 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 109.248 ريال.



