درجة الحرارة تصل 5.. الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا شديد البرودة ليلا

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صورة الخبر: درجة الحرارة تصل 5.. الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا شديد البرودة ليلا
درجة الحرارة تصل 5.. الأرصاد: طقس اليوم بارد نهارا شديد البرودة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع اليوم انخفاض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية، خلال ساعات النهار والليل.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" هذا الصباح"والمُذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الطقس خلال ساعات النهار بارد على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال ساعات الليل الطقس سيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مؤكدة أن درجات الحرارة تنخفض في الليل أقل من 5 درجات.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح يشعرنا بشكل أكبر بانخفاض درجات الحرارة والبرودة، لافتاً إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط كميات من الأمطار على سواحلنا الشمالية للبلاد وبعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

المصدر: صدى البلد

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