

هاتف موتورولا الغامض ينطلق بمواصفات رائدة.. إليك أبرز مميزاته |صور هاتف موتورولا الغامض ينطلق بمواصفات رائدة.. إليك أبرز مميزاته |صور

كشف أحدث التسريبات عن المعلومات الرئيسية للرائد القادم الغامض لشركة موتورولا Motorola، والذي يحمل الاسم الرمزى Frontier، وتزعم الشائعات أن الهاتف الجديد يشترك في بعض مواصفاته مع الإصدار المعلن عنه مؤخرا Edge X30.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل مواصفات هاتف موتورولا الرائد شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتزا.



موتورولا تعمل على هاتف جديد بكاميرا 200 ميجابكسل



وقد يضم هاتف موتورولا الرائد الجديد، المواصفات نفسها لإصدار الشركة الحالى Edge X30، ولكن قد لا يعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، وتشير التسريبات إلى أنه قد يتم تشغيله بواسطة شريحة مماثلة تم تصنيعها على عملية 4 ناومتر.

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وبحسب ما ورد ستعمل شركة موتورولا على إقران معالج هاتفها الغامض Frontier، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أوخيار آخر بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين.وتبعا للمعلومات، سأتي هاتف موتورولا المرتقب Frontier، مع إعدادات كاميرا خارقة، حيث سيستخدم مستشعر سامسونج من نوع S5KHP1، بدقة 200 ميجابكسل ككاميرا رئيسية، جنبًا إلى جنب مع كاميرا أخرى فائقة الدقة من سامسونج من نوع S5KJN1SQ03، وبدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX663.ومن أبرز المواصفات المثيرة للإعجاب التي قد يحصل عليها هاتف موتورولا المشار إليه بالاسم الرمزى Frontier، هو عدسة الكاميرا الأمامية حيث قد يستخدم الهاتف مستشعر OmniVision OV60A بدقة 60 ميجابكسل، كما هو موجود في جهاز Edge X30.ومن المتوقع أن يحصل هاتف موتورولا على ميزة بارزة أخرى وهي سرعة الشحن، لذا من المحتمل أن يشحن الهاتف الرائد Frontier، بسرعة شحن تصل إلى 150 وات، عبر منفذ Type-C مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.