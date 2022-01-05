بعد إلغاء التعامل بالدمغة على الذهب.. ما مصير المصوغات داخل المنازل؟

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › بعد إلغاء التعامل بالدمغة على الذهب.. ما مصير المصوغات داخل المنازل؟

صورة الخبر: بعد إلغاء التعامل بالدمغة على الذهب.. ما مصير المصوغات داخل المنازل؟
بعد إلغاء التعامل بالدمغة على الذهب.. ما مصير المصوغات داخل المنازل؟

تساؤلات عديدة طرحت بعد إعلان وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إلغاء التعامل بالدمغة التقليدية على الذهب وعدم الاعتراف بها بعد عام، فهل ذلك سيطبق على الذهب المتواجد لدى المواطنين أم على الجديد فقط؟

أكد هاني جيد رئيس شعبة الذهب، أن قرار وزير التموين سيتطلب وقتا طويلاً لتطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن كافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو أنه سيتم دمغ الذهب بالليزر.

وتابع: الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.

وأضاف، أن تطبيق لنظام الدمغ بالليزر لم يبدأ بعد، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه السجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد إلغاء التعامل بالدمغة على الذهب.. ما مصير المصوغات داخل المنازل؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50537

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager