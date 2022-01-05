السيسي يطلع على تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم"

اطلع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، على الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بشبه جزيرة سيناء.
ووجه السيسي، بحسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، "بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة".
ووجه السيسي بأن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً، بالاضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق المجودة بها.
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