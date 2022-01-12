القرود تحتل مدينة كبيرة في تايلاند وتهاجم البشر

في واقعة غريبة من نوعها، تداول عدد من النشطاء، مجموعة من الصور تظهر انتشار القرود البرية بكثرة حتى بلغ الأمر إلى إنها ترهب السكان وتسبب الفوضى أثناء مواجهتهم في حروب الحصول على الطعام والعشب، لتصبح المدينة التايلاندية محتلة تحت يد القرود.
وتعد بلدة "لوبوري" في تايلاند من المدن التي تشتهر بعدد سكانها المترامي الأطراف من قرود المكاك، والتي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وتسبب الوباء في زيادة عدد القرود بشكل كبير، كما أنه أتاح لـ القرود مزيدًا من الوصول إلى الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، ويبدو أن بعضها أصبح مدمن مخدرات.
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