

قصة الزوجان الضابطان الذين انتحرا معًا تاركين رضيعًا لديه شهرا قصة الزوجان الضابطان الذين انتحرا معًا تاركين رضيعًا لديه شهرا

في واحدة من أغرب الحوادث التى قد نسمع عنها ، والتى دفع ثمنها طفل رضيع لم يبلغ سوى شهرًا واحدًا ، حيث تم العثور على كلايتون أوستين في مكان واكتشف أنه كان محاولة للانتحار وتوفي في وقت لاحق في المستشفى، وبعدها انتحرت شريكته فيكتوريا باتشيكو بعد يوم واحد ، تاركة وراءها طفلاً رضيعًا لم يبلغ سوى شهرًا واحدًا .



ودفع هذا الطفل الصغير ثمن انتحار والديه الذين لم يفكرا في مستقبله وكيف سيعيش بدونهما ،حيث تيتم الطفل بعد أن انتحر والديه الشرطيان بحياتهما على بعد يوم واحد فقط، بحسب صحيفة دايلي ستار .



وجاء إخطار للشرطة عندما تم استدعاء ضباط من قسم شرطة مقاطعة سانت لوسي في فلوريدا لمحاولة انتحار قبل منتصف الليل بقليل في يوم رأس السنة الجديدة ، بشكل مأساوي ، وجدوا كلايتون أوستين ، أحد نوابهم الذين خدموا منذ نوفمبر 2019 ، بحسب صحفية ميرور .

وبعد يوم واحد فقط ، قتلت فيكتوريا باتشيك ، شريكة أوستين - التي كانت مع القوة منذ فبراير 2020 - حياتها أيضًا ، تاركة وراءها طفلًا يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، وكتب عمدة المقاطعة كين ماسكارا في بيان أن أوستين نجا في البداية وتم نقله إلى المستشفى ولكن بعد يومين اختارت عائلته إيقاف أجهزة دعم حياته.وقالت ماسكارا: "الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الخسارة الهائلة التي نشعر بها جميعًا بعد فقدان هذين العضوين من عائلة مكتب الشريف"، وأضاف أن النواب "بشر" وغالبا ما يعانون من "التوتر"."في حين أنه من المستحيل بالنسبة لنا أن نفهم تمامًا الظروف الخاصة التي أدت إلى هذه الخسارة المدمرة ، فإننا نصلي أن تصبح هذه المأساة حافزًا للتغيير ، ومحفزًا للمساعدة في تخفيف وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية وتطبيع الحديث حول التحديات، ويواجه الكثير منا بشكل منتظم ".ورغم التحريات الواسعة التى يقوم بها رجال الشرطة الا أنهم لم يكتشفوا بعد المسؤولون عن تفاصيل وطبيعة وظروف الوفيات، حيث التحق أوستين بقوات المارينز الأمريكية كرجل سلاح في مايو 2015، ثم ظهر في مقطع فيديو عام 2016 للجيش حول التدريب في أدغال بروناي.وأنجب باتشيكو الطفل الأول للزوجين ، وهو ابن ، في منتصف نوفمبر، وفي حديث عن أوستين على فيسبوك ، كتب راي تورفيل: "خسر الأخ الحقيقي معركته الداخلية، " وأجد صعوبة في العثور على الكلمات لكتابة ذلك حتى وإن كان ينصفه عن بعد، ولكن أنا آسف للغاية لأنك شعرت أن هذا هو خيارك الوحيد " .



