علامات ضعف شبكية العين .. وأبرز أسبابه وطرق علاجه



علامات ضعف شبكية العين علامات ضعف شبكية العين



هناك العديد من علامات ضعف شبكية العين، ومن أبرزها رؤية الصورة أمامك مكررة أو لديها ظل، وعادةً ما يؤثر ضعف شبكية العين على كلتا العينين في نفس الوقت ، ولكنها ستؤثر أحيانًا على عين واحدة فقط؛ حيث أن ضعف شبكية العين يمكن أن تكون مربكة للغاية.







أسباب ضعف شبكية العين



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يمكن أن تتراوح أسباب ضعف شبكية العين في عين واحدة من بسيطة إلى شديدة، وإذا كنت ترى ضعفًا في عين واحدة فقط، فمن المرجح أن السبب يتعلق بالعين نفسها (على عكس حالة الأعصاب أو الدماغ).ويقوم الطبيب بتحديد أسباب ضعف شبكية العين وتشخيصها، وذلك بمعرفة العوامل التي أدت إلى الإصابة بأمراض الشبكية كـ التقدم في السن، والتدخين، والسمنة، والإصابة بمرض السكري أو أمراض أخرى، ورضوح العين، أو وجود تاريخ عائلي من أمراض الشبكية.ويجب معرفة أسباب ضعف شبكية العين لمعرفة الطريقة الأمثل لعلاجها، وتشمل الأسباب المحتملة لضعف شبكية العين ما يلي :- جفاف العين :يمكن أن يكون جفاف العين أحد أسباب ضعف شبكية العين، وهو عرض مؤقت لحالة أخرى، مثل الحساسية. يمكن أن يكون جفاف العين مزمنًا أيضًا. في هذه الحالة ، يشار إليها باسم متلازمة جفاف العين، وتحدث عندما لا يتم ترطيب سطح العين بشكل طبيعي عن طريق الدموع، فإن الصورة تصبح غير واضحة .- اللابؤرية :تشير اللابؤرية إلى خلل في منحنى عدسة العين أو القرنية وهي أحد أسباب ضعف شبكية العين، وتحدث عندما لا تحتوي العدسة أو القرنية على منحنى مثالي ، فقد تواجه تشويشًا أو ضبابية في رؤيتك، وإذا كنت تعاني من اللابؤرية في عين واحدة فقط ، فقد تواجه رؤية مزدوجة في تلك العين فقط.- القرنية المخروطية :وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن القرنية المخروطية أحد أهم أسباب ضعف شبكية العين، وتحدث فيها ترقق القرنية وإنتفاخ، وهي حالة مرتبطة بفرك العين وإصابة العين، ويعتبر الإصابة بها ناتج عن الوراثة، وتصف الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أيضًا أن القرنية المخروطية تظهر عادةً في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات، إذا كان لديك ، فقد تواجه رؤية مزدوجة في عين واحدة فقط.- إعتام عدسة العين :يتسبب إعتام عدسة العين في أن تصبح يعاني الشخص من وجود غمامة على العين، وهي أحد أهم أسباب ضعف شبكية العين، وإذا كان لديك إعتام عدسة العين في عين واحدة ، فقد تكون الرؤية المزدوجة في عين واحدة مؤشرًا مبكرًا.- الظفرة :وتعتبر الظفرة هي نمو غير سرطاني، وعندما يكون لديك الظفرة، تنمو الملتحمة أو الغشاء المخاطي في مجال رؤيتك، وعادة لا تكون هذه الحالة مدعاة للقلق ، ويمكن إزالتها إذا كانت تتعارض مع حياتك اليومية؛ حيث ان أعراض الظفرة رؤية ضبابية أو مزدوجة في عين واحدة مما تتسبب في ضعف شبكية العين مع الوقت.شروط وضوابط عند إجراء عملية الفيلر تحت العينتظهر عند إغلاق العين.. علامة تدل على نقص فيتامين B 12أعراض ضعف شبكية العينتختلف أعراض ضعف شبكية العين اختلافًا كبير من حالة إلى أخرى، ولكن يتسبب معظمها في ظهور أعراض متعلقة بالرؤية، ويمكن أن تؤثر أمراض الشبكية على أي جزء من شبكية العين، وهي طبقة نسيجية رقيقة توجد على الجدار الخلفي الداخلي من عينك.وتتكون شبكية العين من الملايين من الخلايا الحساسة للضوء (الخلايا النبوتية والمخروطية)، وغيرها من الخلايا العصبية التي تتلقى المعلومات البصرية وتنظمها، وترسل شبكية العين هذه المعلومات إلى الدماغ من خلال العصب البصري لديك، وهي ما تمنحك القدرة على الرؤية.ويعتمد علاج ضعف شبكية العين على حسب أعراض ضعف شبكية العين، وبناءً على حالتك، تتمثل أهداف العلاج في وقف أو إبطاء المرض، والحفاظ على بصرك وتحسينه واستعادته، إذا تركت الأعراض دون علاج، فقد تسبب فقدانًا شديدًا في الرؤية أو العمى.ويجب الانتباه إلى أي تغييرات في الرؤية والحصول على الرعاية بسرعة، لذا يجب أن تطلب العناية الطبية العاجلة إذا شعرتَ فجأة بظهور اعتدام على عدسة العين، أو ومضات أو انخفاض القدرة على الرؤية.وتتمثل أعراض ضعف شبكية العين مؤشرات تحذيرية تشير إلى احتمالية حدوث مرض خطير بالشبكية، وتتشابه العديد من أمراض الشبكية في بعض مؤشرات المرض والأعراض الشائعة، وربما تحتاج إلى محاولة النظر بكل عين على حِدة لملاحظة أبرز أعراض ضعف شبكية العين، والتي تشمل :- رؤية نقاط عائمة أو خطوط تشبه خيوط العنكبوت- غمامة الرؤية أو تشوشها (رؤية الخطوط المستقيمة كأنها متموجة)- عيوب في الرؤية الجانبية- فقدان البصرعلامات ضعف شبكية العينعلاج ضعف شبكية العينتتمثل الأهداف الرئيسية في علاج ضعف شبكية العين في إيقاف تقدم المرض أو إبطائه، والحفاظ على رؤيتك أو تحسينها أو استعادتها. وفي كثير من الحالات، لا يمكن علاج ضعف شبكية العين والضرر الذي حدث بالفعل، ما يجعل الاكتشاف المبكر مهم للغاية.وهناك العديد من طرق علاج ضعف شبكية العين؛ حيث سيقوم الطبيب بتحديد الطريق الأفضل للحالة، ويمكن أن يكون علاج ضعف شبكية العين معقدًا في بعض الأحيان، تشمل الخيارات لعلاج ضعف شبكية العين ما يلي:- استخدام الليزر :يمكن للجراحة بالليزر أن تقوم بعلاج ضعف شبكية العين، و إصلاح تمزق الشبكية أو رأب ثقب فيها، ويستخدم الطبيب الليزر لتسخين نقاط صغيرة على الشبكية، وينتج عن ذلك تندب عادةً ما يربط (يلحم) الشبكية بالأنسجة الكامنة، يمكن أن يؤدي العلاج الفوري بالليزر تمزق الشبكية الجديد إلى تقليل فرصة التسبب في انفصال الشبكية.- انكماش الأوعية الدموية غير الطبيعية :وقد يستخدم الطبيب أسلوب يسمى التخثير الضوئي بالليزر المبعثر انكماش الأوعية الدموية الجديدة غير الطبيعية التي تنزف أو تهدد بحدوث نزيف في العين، وقد يساعد هذا العلاج الأشخاص المصابين باعتلال الشبكية السكري، وقد يؤدي الاستخدام المكثف لهذا العلاج إلى فقدان الرؤية الجانبية (الطرفية) أو الليلية.- التجميد :وفي هذه العملية التي تسمى تثبيت الشبيكة بالتجميد، يضع الجراح مسبار تجميد على الجدار الخارجي للعين لعلاج ضعف شبكية العين؛ حيث يصل التجميد الشديد إلى داخل العين ويجمد الشبكية، ويندب المنطقة المعالجة لاحقًا وتضمن تثبيت الشبكية بجدار العين.- حقن الهواء أو الغاز في عينك:ويستخدم هذا الأسلوب، المسماة بـ تثبيت الشبكية الهوائي، للمساعدة على إصلاح أنواع معينة من انفصال الشبكية، ويمكن استخدامه إلى جانب تثبيت الشبكية بالبرد أو التخثير الضوئي بالليزر.- تحزيز سطح عينك :تُسمى هذه الجراحة بعج صلبة العين، وتستخدم لإصلاح وعلاج ضعف شبكية العين وانفصالها، ويقوم الطبيب بتخيط جراحك قطعة صغيرة من مادة السيليكون على سطح العين الخارجي، وهذا الإجراء يحزز صلبة العين ويخفف بعضا من القوة الناتجة عن جذب الجسم الزجاجي الواقع على الشبكية ويعيد ربطها، ويمكن استخدام هذا الأسلوب مع علاجات أخرى.- تفريغ السائل الموجود في العين واستبداله :وفي هذا الإجراء، المسمى باستئصال الزجاجية، يزيل الطبيب السائل الشبيه بالهلام الذي يملأ الجزء الداخلي من عينك (الجسم الزجاجي)، ثم يحقن هواء أو غاز أو سائل في هذا الموضع، ويمكن استخدام استئصال الزجاجية إذا كان النزيف أو الالتهاب يغمر الجسم الزجاجي يعيق رؤية الجراح للشبكية، ويمكن أن يكون هذا الأسلوب جزءًا من علاج الأشخاص المصابين بتمزق الشبكية أو اعتلال الشبكية السكري أو ثقب البقعة الشبكية أو الغشاء فوق الشبكي أو عدوى أو إصابة في العين أو انفصال الشبكية.- حقن الدواء داخل العين :وقد يقترح طبيبك أن يتم حقن دواء داخل الجسم الزجاجي بالعين، قد يكون هذا الأسلوب فعالاً في علاج ضعف شبكية العين للأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعي الرطب أو اعتلال الشبكية السكري أو تكسر الأوعية الدموية داخل العين.- زرع شبكية اصطناعية :وقد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان البصر الحاد أو العمى بسبب بعض أمراض الشبكية الوراثية إلى الجراحة. وفيها يتم زرع شريحة قطب كهربائي صغيرة في الشبكية تتلقى المدخلات من كاميرا فيديو على زوج من النظارات، و يلتقط القطب الكهربائي المعلومات المرئية التي لم تعد الشبكية التالفة قادرة على معالجتها وإرسالها.