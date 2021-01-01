7 نصائح يمكن تقديمها لطفلك في أول أيام الامتحانات



نصائح يمكن تقديمها لطفلك نصائح يمكن تقديمها لطفلك



يتعرض الطلاب إلى الضغط الشديد مع اقتراب موعد الامتحانات، وينتاب الطفل الخوف الشديد من النسيان وعدم تذكر المواد الدراسية، أو من صعوبة الامتحانات، ويأتي في هذه المرحلة دور الآباء في طمأنة أبنائهم.



نصائح لمساعدة الطفل على تخطي الامتحانات

وبالرغم من أن بعض الأهالي يفلحون في طمأنة أطفالهم، إلا أن البعض الآخر يصدرونها وكأنها حملا كبيرا على الطفل؛ إذ يزداد في بعض الحالات من مخاوف الطفل من أهله مقارنة بخوفه من الامتحانات، وفقا لما نشر في موقع nhs .





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ويمكن أن تكون الامتحانات جزءًا صعبًا من الحياة المدرسية للأطفال وأولياء أمورهم، ولكن في السطور التالية سنقدم بعض النصائح البسيطة والفعالة والتي تساعد الآباء على طمأنة أطفالهم من الامتحانات وتقليل التوتر لكي يتخطوا هذه المرحلة من العام الدراسي، ومن أهمها :- التحدث عن المستقبل :يمكن أن يساعد التحدث مع الطفل عن المستقبل، وأهم أهدافه في التقليل من مخاوفهم وإبقاء الأمور في نصابها.الاهتمام بالتغذية السليمة:يعد النظام الغذائي المتوازن، أمرًا حيويًا لصحة طفلك، ويمكن أن يساعده في الشعور بالتحسن أثناء فترة الامتحانات، ويجب تجنب الأطعمة والمشروبات عالية الدهون والسكر والكافيين، مثل مشروبات الطاقة والكولا والحلويات والشوكولاتة والبرغر ورقائق البطاطس، تجعل أطفالهم مفرطي النشاط وسريع الانفعال ومتقلب المزاج.- الحصول على قسط كاف من النوم :يحسن النوم الجيد من التفكير والتركيز؛ حيث يحتاج معظم المراهقين من 8 إلى 10 ساعات من النوم ليلًا، ويجب أن يحصل الطفل على نصف ساعة للاسترخاء بين أوقات المذاكرة بمشاهدة التلفاز .- مساعدة الطفل في المذاكرة :ويجب على الوالدين مساعدة الطفل على المراجعة وتسهيل المعلومات الصعبة عليهم، ومساعدتهم في وضع جدول زمني للمراجعة.- محاولة السيطرة على قلقة :ويمكن لمحاولة طمأنة الآباء لطفلهم بأنه مجرد امتحان وأنه ليس عليه سوى المذاكرة والتفكير بشكل إيجابي في النتيجة.- ممارسة الرياضة :يمكن أن تساعد التمارين، في تعزيز مستويات الطاقة وتصفية الذهن وتخفيف التوتر؛ حيث يمكن ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات والسباحة وكرة القدم .- تجنب النقد :ويجب تشجيع الطفل على جميع قراراته، وتوجيهه بشكل سلس وبسيط عندما يخطئ، وتجنب النقد ، وذلك لأنه قد يضعف من شخصيته ويتسبب له في الشعور بالتوتر والاهتزاز.