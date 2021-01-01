

قواعد إتيكيت الجلوس للرجال قواعد إتيكيت الجلوس للرجال



لا يعرف الكثير من الرجال أن هناك اتيكيت للجلوس مما يعرضهم في الكثير من الأحيان إلي مواقف محرجه هما في غني عنها.



وفي هذا السياق كشفت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أبرز و أهم قواعد اتيكيت الجلوس للرجال.





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اتيكيت الجلوس للرجال-بداية الجلوسمفضّل إرجاع الظهر إلى الوراء، وجعله مفرودًا.يجب أن يبدأ المرء في الاقتراب من الكرسي، مع الالتفاف إلى الأمام، والرجوع للخلف حتَّى يلمس ظهر ساقه الكرسي، ويتمّ النزول بهدوء، وبمُساعدة اليدين، ثم يرجع الظهر إلى الوراء، مع إبقائه مفرودًا، والرأس مرفوعًا، علمًا أن الانحناء يعطي انطباعًا بعدم الثقة.وضعية اليدينالوضع المثالي لليدين، هو أن تكون الأولى على إحدى الساقين عند الفخذ بالقرب من الركبة، والأخرى على الساق الأخرى، ولكن إلى الوراء قليلًا.المسافة بين الرجلين.لا يجب مباعدة الرجلين، بصورة مبالغ فيها، أثناء الجلوسيرتكب كثيرٌ من الرجال مخالفة لقواعد إتيكيت جلوس الرجال، عندما يباعد رجليه عن بعضهما بشكل مبالغ فيه أثناء الجلوس، فهذه الوضعيَّة غير صحيحة، وعلى العكس من ذلك ينبغي أن تقلَّ المسافة بين الركبتين عن نصف المتر، علمًا أنَّ الجلوس، مع مباعدة الساقين بشكل مبالغ فيه، يعطي انطباعًا بالعدوانيَّة، وهو ما يضرّ بصورة المرء الاجتماعيّة.وضعية الجلوس المناسبةقد تبدو الوضعيَّة التي تُبقي الساقين إلى جانب بعضهما البعض الأكثر مُناسبةً للمرء، وفي هذا الإطار، يُستحسن أن تكون إحدى القدمين خلف الأخرى، لأنّ هذا الوضع مثاليٌّ، بحسب إتيكيت جلوس الرجال.