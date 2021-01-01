أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة



بسبوسة بالقشطة بسبوسة بالقشطة



بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المميز، يحرص العديد على شرائها من محلات الحلويات.



وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في المنزل.





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مقادير بسبوسة بالقشطة170 جرام سكر85 جرام زيت170 جرام حليب بودرة340 جرام سميد ناعم1 ملعقة صغيرة بيكنج بودرثلث كوب لبنشربات** للحشو1 و نصف كوب قشطة بلديللتزيينفستق مجروشطريقة تحضير بسبوسة بالقشطة- يخلط السميد مع اللبن البودرة والزيت والسكر والبيكنج بودر- تضاف القشطة والقليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط- يفسم الخليط لجزأين ويفرد جزء من الخليط فى بايركس- تضاف طبقة من خليط القشطة المضاف لها ¼ كوب لبن والقليل من اللبن البودرة- تضاف على الوجه طبقة أخرى من خليط السميد- توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج- تزين بالفستق المجروش والقشطة وتقدم