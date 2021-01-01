أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل بسبوسة بالقشطة

بسبوسة بالقشطة
بسبوسة بالقشطة من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المميز، يحرص العديد على شرائها من محلات الحلويات.
وقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في المنزل.
مقادير بسبوسة بالقشطة
170 جرام سكر
85 جرام زيت
170 جرام حليب بودرة
340 جرام سميد ناعم
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ثلث كوب لبن
شربات
** للحشو
1 و نصف كوب قشطة بلدي
للتزيين
فستق مجروش
طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة
- يخلط السميد مع اللبن البودرة والزيت والسكر والبيكنج بودر
- تضاف القشطة والقليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط
- يفسم الخليط لجزأين ويفرد جزء من الخليط فى بايركس
- تضاف طبقة من خليط القشطة المضاف لها ¼ كوب لبن والقليل من اللبن البودرة
- تضاف على الوجه طبقة أخرى من خليط السميد
- توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى النضج
- تزين بالفستق المجروش والقشطة وتقدم
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