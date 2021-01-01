

طرق علاج الكحة عند الأطفال .. ومتى تستخدم الأدوية ؟ طرق علاج الكحة عند الأطفال .. ومتى تستخدم الأدوية ؟



تبحث الكثير من الأمهات عن طرق علاج الزكام والكحة عند الأطفال حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بينهم .



و لا يعرف الكثير من الأباء والأمهات الجدد كيفية علاج الكحة عند الأطفال وحديثي الولادة بطريقة صحيحة خاصة أن جسم الطفل فى هذا العمر يكن ضعيف جدا ويتضرر من أبسط الأمور.



ولكي يتمكن الأباء والأمهات من علاج الكحة عند الأطفال دون تعرضهم لأى مضاعفات سواء كانت بسيطة أو خطيرة لابد من استشارة الطبيب والقراءة جيدا حول كيفية علاج الكحة عند الأطفال

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وعرض موقع “healthline ” أهم طرق علاج الكحة عند الأطفال وحديثي الولادة .في البداية على جميع الأمهات معرفة أن علاج الكحة عند الأطفال ليس فوريا ولكنه يزول بسرعة وفى أقصى الحالات يستمر السعال المنتظم لمدة تصل إلى أسبوعينيرجع عدد كبير من الأشخاص سبب السعال إلى فيروسات شائعة لا علاج لها وما لم يكن السعال شديدًا أو مصحوبًا بأعراض خطيرة أخرى، فإن أفضل حل هو توفير تدابير الراحة في المنزل.يجب أن يهدف علاج السعال إلى إبقاء طفلك رطبًا ومسترخيًا ونومًا جيدًا وليس من المهم أن تحاول إيقاف السعال نفسه.يحذر الأطباء من إعطاء الأطفال دون سن 6 سنوات أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية ، بما في ذلك مزيلات الاحتقان ، إلا فى حالات نادرة تكن بتصريح من الطبيب العام أو الصيدلي وغالبًا ما يعانى الأطفال من الكحة وعندما يصابون بنزلة برد بسبب نزول المخاط إلى أسفل الحلق.وفى حالة أن الطفل يرضع ويشرب ويأكل ويتنفس بشكل طبيعي ولا يوجد أزيز، فعادةً لا يكون السعال شيئًا يدعو للقلق وعلى الرغم من أن سماع طفلك يسعل أمر مزعج، إلا أن السعال يساعد في طرد البلغم من الصدر و المخاط من الحلق مما يحسن حالة الطفل.إذا كان عمر طفل أكبر من سنة فيمكن تجربة علاجه بمشروب دافئ من الليمون والعسل، ولصنع الليمون الساخن تحتاج إلى:عصر نصف ليمونة في كوب من الماء المغليأضف 1 إلى 2 ملاعق صغيرة من عسل النحلاعطه المشروب وهو لا يزال دافئًا (لا تعطي المشروبات الساخنة للأطفال الصغار)إذا استمر سعال الطفل لأكثر من 3 أسابيع فلابد من استشارة الطبيب.