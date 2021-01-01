رمضان عبد المعز: مفاتيح الدنيا في 3 أمور



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكرب والفزع بالصلاة، موضحا أن من أهم المفاتيح في هذه الدنيا 3 أشياء، أولاً: كن جميلا ترى الوجود جميلاً، ثانيا: أن ترضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ثالثا: صلاتك تصفي حياتك.



وتابع رمضان عبد المعز: "عاوز تكون مع ربنا وتشكوا لله؛ عليك بالصلاة.. الصلاة تكون فيها خشوع وطمأنينة"، مشددا على ضرورة أن يستحضر المصلى عظمة الله في قلبه عندما يقبل على الصلاة.



وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "dmc" أنه عندما يتقن الإنسان وضوئه بشهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله؛ تفتح له أبواب الجنة الثمانية.

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وواصل حديثه:" عندما جاء أعرابى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أوصنى وأوجز قال له النبى إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع.وطالب رمضان عبدالمعز ضرورة الخشوع والطمأنينة وأن يستقبل المصلى القبلة ويجعل الموت خلفه، مضيفاً:"كأنها أخر صلاة ستؤديها ..عيش الإحساس ده..أجعل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والكعبة أمامك والموت خلفك والله عز وجل مطلع عليك والصراط تحت قدميك".قال الشيخ رمضان عبد المعز، داعية إسلامي إن الرسول صلى الله وعليه وسلم دعا المسلم إلى الصلاة في حال وقوع البلاء من أجل الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا قال "إذا رأيتم ما يحزنكم فاذهبوا إلى الصلاة" كما قال الله في كتابه العزيز: "إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا ه ".وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي ام سي" أن الصلاة أهم مفاتيح الحياة فهي صفاء حياة المؤمن ونقائها، ولهذا من سنن الإسلام إلقاء الأذان بجانب الأذن اليمنى فور ولادة الطفل وعند الوفاة تقام صلاة الجنازة لذا حياة الإنسان رحلة بين آذان وصلاة.وأضاف في حديثه أنه يجب على المؤمنين الالتزام بالصلاة فهي نجاة الشخص في الدنيا والآخرة، مشيراً إلى أن ختام الوضوء بقول الشهادة يعني فتح أبواب الجنة الثمانية لهذا الشخص.قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الرضا والصلاة من أهم مفاتيح الغني، مضيفا: كن جميل تر الوجود جميلا مشيرا إلى أن نعمة الرضا فيها متفاح السعادة ، وان الله عز وجل من علينا بالرضا ، وعندما تكون راضي عن الله فيرضى الله عنكواشتهد عبدالمعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي: بقوله تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، مشيرا إلى أن طريق الغنى ومفتاح السعادة الرضا بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس.