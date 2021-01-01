دار الإفتاء : يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى

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قالت دار الإفتاء إنه يجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لذلك.



وأوضحت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: حرصت الشريعة الإسلامية على حياة الإنسان وأمرت بالمحافظة عليها وعدم الإضرار بها؛ فأمرت الإنسان باتخاذ كل الوسائل والأسباب التي تحافظ على حياته وصحته وتمنع عنه الأذى، ومن الوسائل الطبية التي ظهرت حديثا نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وتوصل كثير من الفقهاء والمجامع الفقهية إلى أن هذا جائز شرعًا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية المقررة في ذلك؛ فيجوز نقل العظام من الميت إلى الحي إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك أو أذن به ورثته، مع وجوب مراعاة سائر الضوابط الشرعية المقررة في ذلك، وهي متاحة على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية.



تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز نقل رفات الموتى إلى العظامات في حالة امتلاء المقابر.

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وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه مادام هناك حاجة فليس هذا حرام ويتم النقل بتكريم للانسان، مضيفا:" التربي يعرف كيف يقوم به جيدا لأنه سينقل هذا العظام باحترام بغير انتهاك ويفرش طبقة جديدة من الرمل حتى يصلح لدفن أموات آخرين.وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجوز نقل جثمان او رفات المسلم من مكان الى أخر في حالة الضرورة الملحة فقط أما غير ذلك فلا يجوز.وأضاف الدكتور سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في إجابته على سؤال: هل يجوز نقل عظام جدي الذي دفن في أرضه الزراعية كما اوصانا قبل مماته، حيث أننا نمر بضائقة مالية وليس لنا سبيل الا ببيع الأرض فهل يجوز نقل عظام المتوفي الى مقابر العائلة؟، قائلا : مادام لا يوجد أي سبيل آخر لجلب المال غير هذا الأمر فيجوز بيعها ولكن يجب ان تتم عملية نقل الرفات بشكل جيد ولين ورحمة وليس فيه إهانة أو عنف.