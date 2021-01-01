محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول فوز في كأس إفريقيا (فيديو)



محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول فوز محمد صلاح يقود مصر لتحقيق أول فوز

حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على منتخب غينيا بيساو 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم.



ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز لقائده محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز، جمع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في البطولة القارية بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نيجيريا التي ضمنت تأهلها مبكرا بعد فوزها في وقت سابق اليوم على السودان بنتيجة 3-1.

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