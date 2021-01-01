إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات بأغنية "لو كل العرب زي دبي"..فيديو

سخرت الفنانة الكوميدية الإسرائيلية نوعم شوستر من التطبيع الإسرائيلي العربي، خاصة مع الإمارات، وذلك من خلال أغنية تقول إن إسرائيل حصلت على أموال العرب وأنستهم القضية الفلسطينية.
وسخرت الفنانة، من التطبيع قائلة في أغنيتها التي أدتها معظمها باللغة العربية وبثت على قناة "كان" الإسرائيلية:"في بآخر النفق ضيّ .. لو كل العرب زي دبي.. بحبوا (عم يسرائيل حي).. ما رح يرمونا بالميّ.. مفيش أحلى من عرب معهم ملايين.. ونسيوا شعب انتكب.. نسيوا فلسطين".
وجاء في أغنية الفنانة المعروفة بعدائها للاحتلال: "قالوا تبقى إسرائيل من المي للميّ.. (دبي، دبي، دبي).. أملنا دبي نكوي وعي العرب كيّ.. وزي دبي نيسوا أنه غزة حاصرنا.. لو كل العرب زي دبي".
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