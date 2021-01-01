مفاجأة.. شدوى عصام الحضري لم تتهم فرد الأمن بضربها



شدوى عصام الحضري شدوى عصام الحضري

قال أشرف عبد العزيز محامي شدوي نجلة حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري، أن موكلته ليس لها علاقة بواقعة المشاجرة التي حدثت بين مجموعة شباب وفرد أمن أمام أحد الكامبوندات السكنية في الشيخ زايد.







وأضاف المحاي في تصريح لصدي البلد، أن موكلته حررت محضر إتلاف لسيارتها واتهمت فرد الأمن بتهشيمها فقط.

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وأشار إلي أن شدوي كانت في إحدي الصيدليات القريبة من مكان الشجار، وإنه بعد انتهائها من شراء مستلزماتها من الصيدلية فوجئت بتهشم سيارتها، فحررت محضر إتلاف.واكد المحامي شريف عبد العزيز، أن موكلته لم تتوجه حتي الآن للنيابة للإدلاء بأقوالها في محضر الاتلاف الذي حررته ضد فرد الأمن، مشيرا إلي إنها مازالت قاصر، ونحن ننتظر والدها الكابتن عصام الحضري المتواجد مع المنتخب في الكاميرون لتحرير توكيل لها للحضور أمام النيابة.وحول الصور المنتشرة لها والتي تكشف تعرضها لإصابات، أكد محاميها إنها صور قديمة تعود لموكلته شدوي خلال تواجدها في المستشفى منذ فترة، وليس لها علاقة بواقعة الشجار التي شهدتها مدينة الشيخ زايد.وعن حبس فرد الأمن.. قال أن القرار صدر لاتهامه بالتعدي علي الشباب محل الواقعة.