تساؤلاتكم زادت عن حدها.. وزير التعليم يعلق على امتحانات رابعة ابتدائي |فيديو

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي


علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على امتحانات الصف الرابع الابتدائي، قائلا: "تسير بشكل جيد.. ومفيش بعبع فيها".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: " التشكيك أصبح أسلوب حياة في مصر، والشبكات زي الفل وهنعمل عليها الامتحانات لما نقرر ده"، مردفا أنه يتمنى أن يصبح أولياء الأمور أهدأ في الترم الثاني من الصف الرابع الابتدائي.

وأوضح: "الامتحانات الإلكترونية مش دايما أحسن حاجة، والشبكات أفضل مما كانت عليها بمراحل ومفيش مشكلة فيها".

وأشار: "التابلت موجود مع الطلبة كمرجع تعليمي وليس للغش"، مردفا: "لغش آفة اجتماعية كبيرة وليس مهارة تعليمية.

وأكد: "هدفنا التيسير على الطلبة من خلال استخدام التابلت"، متابعا: "تساؤلات أولياء الأمور في المواضيع التعليمية زادت عن حدها.. وبعض تساؤلات أولياء الأمور في المواضيع التعليمية مبالغة في القلق".

المصدر: elbalad

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