تساؤلاتكم زادت عن حدها.. وزير التعليم يعلق على امتحانات رابعة ابتدائي |فيديو

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على امتحانات الصف الرابع الابتدائي، قائلا: "تسير بشكل جيد.. ومفيش بعبع فيها".
وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: " التشكيك أصبح أسلوب حياة في مصر، والشبكات زي الفل وهنعمل عليها الامتحانات لما نقرر ده"، مردفا أنه يتمنى أن يصبح أولياء الأمور أهدأ في الترم الثاني من الصف الرابع الابتدائي.
وأوضح: "الامتحانات الإلكترونية مش دايما أحسن حاجة، والشبكات أفضل مما كانت عليها بمراحل ومفيش مشكلة فيها".
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